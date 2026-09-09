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Fiestas de Barcelona

El Park Güell se suma a La Mercè 2026 con un gran espectáculo de música, danza y cultura catalana

Música, danza y cultura popular catalana se unirán en una producción de gran formato los días 24 y 26 de septiembre

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Park Güell

Park Güell / Ayuntamiento de Barcelona

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El Park Güell se suma a la programación de La Mercè este 2026 con un espectáculo de gran formato que combinará música, danza y cultura popular catalana con lenguajes contemporáneos. La propuesta se estrenará el jueves 24 de septiembre, festivo en Barcelona, y tendrá una segunda representación el sábado 26. El montaje está coproducido por el Ayuntamiento de Barcelona y el Departament de Cultura de la Generalitat.

Será la segunda edición consecutiva en la que el Park Güell acoge una propuesta de La Mercè. El recinto de Gaudí ya fue escenario de las fiestas en 2025, cuando acogió el espectáculo gratuito de circo "Immaterial", de la compañía Voël. Este año, sin embargo, el contenido será muy diferente y estará estrechamente ligado al Año Gaudí y el centenario del Park Güell.

Todavía no se han dado a conocer todos los detalles del nuevo espectáculo. Sí se sabe que será una producción escénica de gran formato que fusionará música y danzas tradicionales catalanas con ritmos y lenguajes contemporáneos. En ella participarán diversas agrupaciones de cultura popular de Barcelona, entre ellas los esbarts de la ciudad.

La propuesta busca acercar el patrimonio cultural catalán a una mirada artística actual, utilizando como escenario uno de los espacios más reconocibles de Barcelona. La combinación entre las danzas de raíz, la música y una puesta en escena contemporánea será el eje de un espectáculo concebido expresamente para esta celebración.

Escenario puntual de La Mercè

Aunque la presencia del Park Güell puede resultar especialmente llamativa dentro de la programación festiva, el recinto no será uno de los principales escenarios de La Mercè 2026. La programación volverá a repartirse por distintos puntos de Barcelona y tendrá otros focos mucho más destacados con más variedad de espectáculos, como por ejemplo el Parc del Fòrum y el Parc de l’Estació del Nord.

La principal novedad en el mapa de este año será el parque de les Glòries, que se incorpora al programa del festival de artes callejeras Mercè Arts de Carrer (MAC). El nuevo espacio acogerá propuestas de artes escénicas y de calle y ampliará así el número de escenarios disponibles para una fiesta que, como cada septiembre, se extiende por diferentes barrios y espacios públicos de la ciudad.

Un parque que quiere recuperar su dimensión vecinal

La utilización del Park Güell durante La Mercè se produce, además, en un contexto particular. El recinto ha soportado durante años una intensa presión turística y el aumento de visitantes ha ido modificando sus usos tradicionales, con un impacto directo sobre su dimensión social y vecinal. Por eso, últimamente el Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado distintas iniciativas para tratar de acercar de nuevo el parque a los vecinos. Entre ellas se encuentran la celebración puntual de conciertos y espectáculos gratuitos y la creación de un nuevo pase que permite acceder gratuitamente al recinto a las personas empadronadas en Barcelona.

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La programación de La Mercè puede encajar también en esta estrategia de recuperación del espacio como lugar de encuentro ciudadano. En 2025, el espectáculo de circo "Immaterial" ya permitió abrir el recinto a una propuesta cultural gratuita dentro de las fiestas. En 2026, la fórmula se repite, aunque con una producción vinculada a la cultura popular catalana y a las celebraciones de homenaje a Gaudí.

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