L’Hospitalet arranca el ciclo educativo con la matrícula viva más baja de los últimos años

Más de 27.600 alumnos han empezado ya el curso escolar 2026-2027 en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès). La segunda ciudad de Catalunya cuenta con una de las realidades educativas más complejas de todo el área de Barcelona y de Catalunya. Hace años que la saturación de las aulas es un problema señalado por docentes, sindicatos y las propias administraciones. Además de la falta de equipamientos, la matrícula viva —es decir, la demanda de plazas fuera del período de inscripción ordinario— obliga en muchas ocasiones a la creación de grupos extraordinarios o al aumento de ratios en las aulas. Además, en muchas ocasiones, los nuevos alumnos también requieren de programas de adaptación, sobre todo, por lo que respecta a la lengua. Lo que aún dificulta más la gestión del día a día de las escuelas e institutos. Con todo, este año, los datos de matrícula viva al inicio de curso han sido mucho más bajos que en los años anteriores.

En concreto, los datos del Ayuntamiento de L'Hospitalet reflejan que, entre el 29 de abril y el 4 de septiembre se han presentado 777 solicitudes fuera de plazo, 448 correspondientes a segundo ciclo de educación infantil y primaria y 329 a secundaria. Son 563 solicitudes menos que durante el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron más de 1.000. Era, de hecho, el segundo curso consecutivo por encima de las 1.000 matriculaciones extraordinarias. Aunque las 777 solicitudes todavía suponen una cifra muy elevada, sí que suponen una caída respecto a los últimos años. En el curso 2023-2024, se registraron 876 solicitudes fuera de plazo, una cifra que, sin traspasar la barrera simbólica de las 1.000 también supone una referencia más elevada respecto a los datos del curso 2026-2027.

Más allá de los problemas habituales con los que tiene que lidiar la segunda ciudad de Catalunya en materia educativa, el municipio tuvo que gestionar el pasado curso dos nuevos reveses. Por una parte, los colegios del Opus Xaloc y Pineda perdieron el concierto educativo, lo que llevó a organizar al consistorio y al Departament d’Educació i Formació Professional un dispositivo especial para ver hasta qué punto iba a ser necesario reubicar a alumnos en centros públicos de la ciudad. Con todo, el ayuntamiento explica que el grupo de cuarto de ESO previsto en el Institut Bellvitge para dar cabida al alumnado de Xaloc y Pineda no se abrirá finalmente por falta de matrícula. "Sí se mantiene el grupo de tercero de ESO para atender al alumnado de matrícula viva. También continúan los grupos abiertos en dos centros concertados: uno de primero de ESO en el Centre Bellvitge-Joan XXIII y otro de segundo en el Col·legi Pare Enric d’Ossó", apunta el consistorio.

Además, en el curso 2025-2026 también se anunció el repentino cierre de la escuela Sanfeliu, el único centro concertado del barrio. En este caso, finalmente se logró la apertura este curso una nueva escuela pública en Sanfeliu, un centro de una línea que ocupa el edificio de la antigua escuela Joanot Martorell y que acoge al alumnado del antiguo centro concertado sanfeliuense. Durante este verano, el Departament y el ayuntamiento han realizado diferentes actuaciones para tener listo el edificio, que en los últimos años había acogido los Serveis Educatius de L’Hospitalet, el traslado de los cuales también levantó cierta polvareda previo a las vacaciones de verano.

Ratios y grupos

De los 27.676 alumnos que comienzan este curso, 18.133 cursan segundo ciclo de educación infantil y educación primaria, mientras que 9.543 estudian ESO. En infantil y primaria hay 12.692 alumnos en la etapa de primaria y 5.441 en el segundo ciclo de infantil. De estos últimos, 1.671 comienzan la escolarización en I3, 954 en centros públicos y 717 en concertados. En educación primaria hay 8.238 alumnos matriculados en centros públicos y 4.454 en concertados. En la ESO, 5.741 estudian en centros públicos y 3.802 en concertados. En primero de ESO comienzan el curso 2.223 alumnos, de los cuales 1.268 están matriculados en la pública y 955 en la concertada.

"Este curso se mantiene la ratio de 20 alumnos por aula en I3 en toda la ciudad", destaca el consistorio. También se ha ampliado la oferta con un grupo de sexto en la escuela Provençana y otro en la escuela Bernat Metge. En cambio, no se abrirán los grupos de primero, segundo y tercero previstos en la escuela de Bellvitge ni los de cuarto y quinto de la Escola Bernat Metge por falta de demanda. "El grupo de sexto de la escuela Bernat Metge sí se mantiene para atender la matrícula viva", matiza la administración local. En la ESO, la ratio será de 27 alumnos por grupo en los centros de máxima complejidad y de 30 en el resto. Este curso se ha abierto un grupo nuevo de cuarto de ESO en el instituto Torras i Bages y en el instituto escuela Pere Lliscart, además de uno de primero en el instituto Bisbe Berenguer. El instituto Torras i Bages recupera el grupo de primero de ESO que había perdido.

Durante el curso también continúa la ampliación del instituto escuela Pere Lliscart, que estrena las aulas del nuevo edificio. El espacio permitirá trasladar al alumnado de infantil, hasta ahora ubicado en el edificio anexo, y a los estudiantes de primero y segundo de ESO, que estaban en los módulos de la plaza del Cadí. También se trasladan primero de primaria y las aulas taller, de plástica y de música. En las escuelas infantiles municipales, esta semana han comenzado el periodo de adaptación 616 niños. Este curso se incorporan además cinco escuelas más a la red municipal, con 333 niños. La ciudad cuenta también con tres centros de la Generalitat, que tienen 295 alumnos.