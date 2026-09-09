El influencer Josef Ajram critica las restricciones de Collserola por la peste porcina: "Es la mayor sumisión ciudadana desde el confinamiento"

A Josef Ajram no le convence cómo se está gestionando el cierre de Collserola por la peste porcina africana (PPA). El trader, formador bursátil y deportista barcelonés ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que carga contra las restricciones y pone en cuestión la respuesta de las administraciones.

Vestido de ciclista y desde las inmediaciones de la zona restringida del parque, Ajram manifiesta que la situación supone, a su juicio, "el mayor elemento de sumisión ciudadana que hemos vivido hasta el momento desde el confinamiento".

Carteles informativos en Collserola alertando sobre la peste porcina / MARÍA JESÚS IBÁÑEZ

Lo cierto es que las restricciones han alterado la rutina de miles de personas que se acercaban habitualmente a Collserola para caminar, correr o ir en bicicleta. El propio Ajram pone el foco en ese uso saludable del parque: "Este es un pulmón para miles y miles de personas que nos gusta disfrutar del deporte, personas que vienen aquí a pasear", señala, sin olvidar que la situación también tiene consecuencias para la actividad económica de la zona. Y es que, aunque el cierre del medio natural no impide acudir a los restaurantes ni afecta a determinados negocios y servicios, las limitaciones en el entorno complican el funcionamiento habitual de algunos establecimientos.

Asimismo, en su vídeo, el influencer pone sobre la mesa el debate sobre hasta dónde pueden llegar las administraciones a la hora de limitar la movilidad de los ciudadanos.

En uno de los momentos más contundentes de su intervención, asegura que vivimos en un Estado "pseudo-dictatorial", y hace también autocrítica sobre cómo está respondiendo él y el conjunto de la sociedad: "Lo que no deja de sorprenderme es, y me incluyo el primero, cómo tenemos esta sumisión total y absoluta, y cómo, si nos dicen algo, lo acatamos", afirma.

La polémica llega mientras la Generalitat mantiene las medidas para contener el brote de PPA, una enfermedad que afecta a cerdos y jabalíes, pero no a las personas. El cierre de Collserola tiene como objetivo reducir la movilidad dentro del espacio forestal y facilitar las actuaciones destinadas a controlar la población de jabalíes y evitar la propagación del virus.

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Ajram, en cualquier caso, termina su vídeo con la mirada puesta en la reapertura. "Ojalá pronto podamos disfrutar de este maravilloso lugar", concluye.