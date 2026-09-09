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Las líneas 1 y 3 del metro de Barcelona sufren incidencias y las rondas colapsan por las lluvias

DIRECTO | Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: retenciones en las Rondas, AP-7 y retrasos en Rodalies

LLUVIAS | Las lluvias no alcanzan la intensidad prevista y abren dudas sobre las restricciones impuestas

Barcelona 10/11/2025 Pasillo que une la Línea 1 y la Línea 3 de metro en la parada de Catalunya, que TMB prevé cerrar el próximo verano por obras para retirar amianto Fotografía de Ferran Nadeu

Barcelona 10/11/2025 Pasillo que une la Línea 1 y la Línea 3 de metro en la parada de Catalunya, que TMB prevé cerrar el próximo verano por obras para retirar amianto Fotografía de Ferran Nadeu / Ferran Nadeu / EPC

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Las líneas 1 y 3 del metro de Barcelona han sufrido varias incidencias esta tarde. Lo ha comunicado en sus redes Transport Metropolitans de Barcelona (TMB), que atribuye a una orden de Mossos y asistencias sanitarias diferentes cierres de estaciones y cortes en estaciones como Liceu (L3) o Espanya y Glòries (L1).

Un ejemplo ha sido el cierre por incidencia de la estación Liceu, de la línea 3, donde los trenes no efectúan parada en estos momentos.

Otro caso es el de la suspensión del servicio entre las estaciones Espanya y Glòries, de la línea 1, que ha sido reanudado posteriormente.

También la línea 3 ha sufrido paradas entre Espanya y Passeig de Gràcia que han sido resueltas una hora después.

Las rondas, colapsadas

Los accesos a Barcelona presentan retenciones importantes desde las 18 horas. La B-10, con abundantes charcos provocados por la lluvia, suma más de 10 kilómetros de colas. Las principales complicaciones se están registrando en en Nus de la Trinitat, especialmente entre Sant Adrià y Barcelona, tanto en sentido Besòs como LLobregat.

Noticias relacionadas

La situación se replica en la Ronda de Dalt, donde también hay unos 10 kilómetros de retenciones en el Nus del Llobregat y de la Trinitat. Otras carreteras como la C-32 -por accidente, la AP-7 o la C-31 también presentan complicaciones.

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