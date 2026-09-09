Collboni: "Con la ley europea no hay marcha atrás en la desaparición de los 10.000 pisos turísticos de Barcelona en 2028"

"No hay marcha atrás. En 2028 desaparecerán los cerca de 10.000 pisos turísticos de Barcelona", ha reiterado una y otra vez el alcalde Jaume Collboni en una declaración institucional en el ayuntamiento para valorar la futura ley de vivienda asequible presentada oficialmente este miércoles por la Comisión Europea. La propuesta de reglamento supone un marco legal común que define las condiciones en las que las autoridades competentes podrán restringir los alquileres de corta duración. Collboni lo considera un "paso definitivo" que avala las medidas impulsadas hasta ahora tanto por el Gobierno español, como por la Generalitat y el propio consistorio. En especial la promesa municipal de acabar con todas las viviendas de uso turístico de la capital catalana dentro de dos años.

El alcalde considera un "hito histórico sin precedentes" la nueva regulación europea. "Barcelona interpreta que envía un mensaje claro", porque Europa "entiende" que la crisis habitacional "necesita medidas valientes, decididas y proporcionadas", ha enfatizado. Asu juicio, la Comisión "reconoce por primera vez que los poderes públicos locales tienen el deber de intervenir cuando el mercado por sí solo no es capaz de garantizar un derecho tan básico como el acceso a la vivienda", ha señalado. "Queremos garantizar el derecho a quedarse en Barcelona, una ciudad es sostenible solo si quien la hace puede seguir viviendo".

El alcalde Jaume Collboni, durante su comparecencia este miércoles. / Ayuntamiento de Barcelona

El documento presentado es un primer paso, que deberá negociarse de cara a su redacción final. "Hoy empieza una segunda fase" de cara a consolidarlo, ha relatado Collboni, rebatiendo que los "lobbies" nieguen que los pisos con usos turísticos merman la oferta residencial de la ciudad. "Europa lo ha reconocido", ha clamado, subrayando que "los pisos son para vivir, no son un activo financiero". Y "no se trata de una confontación entre actividad económica y vivienda", sino de una cuestión de "modelo de ciudad", ha remachado.

Iniciativas "blindadas" y anuncio en inglés

Respondía así a la reacción de la patronal que aglutina a los pisos turísticos de Barcelona, Apartur, y que ayer interpretó que la regulación exigiría "justificar" el resultado una medida como la prohibición de pisos turísticos, algo que creen que el ayuntamiento aún no ha hecho. Pero para el alcalde, Barcelona ya soportó "demasiado tiempo una presión especulativa extraordinaria" que llevó a su gobierno a "actuar", de la mano de otros alcaldes europeos.

"Europa nos da herramientas para aplicar la normativa más ajustada a la realidad", ha afirmado, sobre todo al "reconocer el concepto de zonas tensionadas" que ya se aplica en la capital catalana de la mano de la Ley de Vivienda española, con la limitación de los alquileres, que "ha contenido los precios". Pero el alcalde ve reconocidas y "blindadas" otras iniciativas, como la regulación de usos que en algunos ámbitos, como los pisos turísticos, también lideró Barcelona.

El reglamento dará capacidad de "intervención" a los gobiernos locales, aplaude el alcalde, que ve un poco más cerca la prohibición total de los 10.000 pisos turísticos de Barcelona que anunció al inicio de su mandato. "Lo anunciamos, y lo cumpliremos", ha remachado, traduciendo parte de su intervención al castellano e inglés.

Reacciones de la oposición

Las reacciones entre los partidos municipales no se han hecho esperar. Desde ERC, su presidenta en Barcelona, Elisenda Alamany, ha "celebrado que "lo que hoy guía a Europa sean las leyes que ERC impulsó desde la Generalitat". Pero "hace falta seguir trabajando firmemente más allá de las palabras". "Bruselas da un paso para legislar en la buena dirección, pero a la vez se recorta el fondo de cohesión y por tanto hace falta seguir luchando por el derecho a la vivienda".

La presidenta de Barcelona en Comú, Gemma Tarafa, ha manifestado que "el nuevo reglamento europeo refuerza la vía de los Comuns para intervenir el mercado de la vivienda". Opina que "Collboni sale a celebrar el reglamento, pero no tiene que celebrar, tiene que gobernar. Mucha palabrería, pero ninguna propuesta." Por ello, exigen al alcalde que trabaje para "limitar las compras especulativas". "También podría limitar los alquileres de temporada y los 'coolivings' en toda la ciudad. ¿A qué espera?".

El presidente del grupo de Junts per Barcelona ha valorado "positivamente" que la Comisión Europea "refuerce las competencias de los ayuntamientos en materia de vivienda", pero ha afirmado que "esta oportunidad no puede quedar en manos de unos gestores que demuestran su incapacidad para resolver la crisis", después de "12 años de fracasos" de quienes tienen "competencia en vivienda".

Desde el PP, Daniel Sirera ha expresado por X que "Bruselas permite limitar los pisos turísticos, pero no avala su prohibición total: exige proporcionalidad, justificación por zonas y un máximo de cinco años", por lo que considera que "su plan de extinguir 10.000 licencias queda en entredicho".