Barcelona situará en un mapa los 'puntos calientes' de suicidios en las calles: "Hay que romper el tabú"

En la víspera del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este miércoles 9 de septiembre su 'Estrategia de Prevención de la Conducta Suicida 2026-2032'. El documento, que bebe directamente de políticas municipales anteriores (como la Xarxa de Prevenció de la Conducta Suïcida de Barcelona, de 2020) se centra en esta ocasión en la detección precoz de las situaciones de riesgo que pueden acabar por llevar a una persona a quitarse la vida. Ha sido la concejala de Salut del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva, la encargada de presentar la nueva estrategia: "La voluntad del Ayuntamiento es romper el tabú que envuelve el suicidio", ha destacado la regidora. "Es fundamental acabar con el estigma que tanto dificulta hacer un abordaje eficaz de las problemáticas relacionadas con la salud mental".

La estrategia consta de tres líneas maestras. Por un lado, la ya mencionada prevención ante las "ideaciones, tentativas y situaciones de sufrimiento emocional" como la soledad no deseada, el aislamiento social, el malestar emocional y las desigualdades sociales. Pero también la detección que garantice "una respuesta precoz, coordinada y sostenida para las personas en riesgo y para su entorno"; y el seguimiento de los casos, para lo que resulta clave la consolidación de la Xarxa de Prevenció de la Conducta Suïcida "como espacio de coordinación, despliegue y contraste" de la nueva estrategia. Todo ello quedará enmarcado en 44 acciones a desplegar, "que se irán adaptando para dar respuesta a las necesidades emergentes", y de las que destaca la elaboración de un "mapa de puntos calientes en el espacio público".

Este mapa servirá para "posteriormente analizar qué medidas preventivas se pueden aplicar, como barreras físicas o la señalización de los recursos" que tienen a su alcance las personas que se encuentren en esa situación. Carteles del estilo de los que se pueden ver en diversas paradas del metro de Barcelona, que recuerdan a todo aquel que los lee la existencia de un teléfono de ayuda (900 925 555). La edil Villanueva y la jefa del Departament de Salut Mental, Lídia Ametller (que también ha tomado parte en la presentación de la estrategia) han explicado que se elaborará un documento de trabajo que permitirá señalar aquellos lugares donde el espacio público puede ser más sensible para que las conductas suicidas se puedan producir y actuar de manera preventiva en aquellas localizaciones. Asimismo, no se descarta que sea jurídicamente viable que la Guardia Urbana de Barcelona pueda disponer de los datos del mapa: "Una vez detectado el punto, se valorará qué medidas se pueden instalar".

Tasa de suicidios "estable" en la ciudad

Asimismo, la estrategia también incluye la implementación de un protocolo de intervención en situaciones de desahucios con riesgo de suicidio dirigido a los profesionales que intervienen en estos procesos. También se plantea la creación de una red de espacios comunitarios seguros y protectores para la detección y acompañamiento de las personas con riesgo de suicidarse, "comenzando por los 'casals' de barrio".

Villanueva y Ametller han asegurado que la tasa de estos actos en Barcelona "se mantiene estable desde hace unos diez o 15 años". En 2023, 117 vecinos de Barcelona se quitaron la vida. En 2024 se registraron 1.128 episodios de ideación y 860 tentativas. Las tentativas son más frecuentes entre las mujeres, mientras que los hombres cometen más suicidios consumados. Entre 2020 y agosto de 2026, el chat de apoyo emocional para jóvenes (679 333 363) gestionó más de 27.000 conversaciones, mientras que el número de teléfono de prevención del suicidio atendió 32.000 llamadas. Si bien resulta muy complejo saber cuántas vidas han podido salvar en estos años estos dos recursos, la regidora Villanueva ha comentado que "muchas de las llamadas recibidas han servido para parar el suicidio porque la persona levantaba el teléfono cuando estaba a punto de cometer el acto".