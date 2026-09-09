Los afectados por el socavón de la L9 en el Putxet demandarán al Ajuntament de Barcelona

Los afectados por el socavón provocado por las obras de la línea L9 del Metro en el Putxet demandarán también al Ajuntament de Barcelona, según ha avanzado el diario 'Ara' y ha confirmado a la ACN la abogada que agrupa a la mayoría de los afectados, Carmen Pérez Pozo-Toledano, CEO del Grup Pérez Pozo.

La letrada ya había anunciado que se denunciaría a la Generalitat, pero ahora se ha añadido que la demanda también irá contra el consistorio barcelonés. Fuentes próximas a la abogada han explicado que la demanda será de carácter administrativo y que se presentará ante el Ayuntamiento y ante la Generalitat como muy tarde el 14 de septiembre.

El lunes trascendió que los vecinos afectados por el socavón del Putxet presentarían esta semana la demanda colectiva que llevan semanas preparando. Pérez Pozo-Toledano explicaba que la denuncia reclamará daños materiales, económicos y morales basándose en el principio de 'culpa in vigilando', que en derecho hace referencia al hecho de que, cuando se encarga un trabajo, "hay que vigilar que se haga correctamente".

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Pérez Pozo asegura que el daño causado a los vecinos es "irreparable" y subraya que, aunque reclamarán indemnizaciones económicas, nadie les quitará el "miedo" generado entre los vecinos y comerciantes afectados por el socavón provocado por las obras de la L9 hace ahora dos meses.