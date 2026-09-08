Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona, Rodalies y metro

Cortada también la Ronda de Dalt en Santa Coloma

Minutos después del primer corte, los profesores han ocupado la Ronda de Dalt a la altura de Santa Coloma de Gramenet. Inicialmente, los manifestantes han bloqueado la circulación en sentido Barcelona y, poco después, el corte se ha extendido a ambos sentidos.

Los primeros cortes de las rondas llegan coincidiendo con la hora punta de entrada a Barcelona y complican los desplazamientos del primer día de curso escolar.