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Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona, Rodalies y metro

Sigue la situación de la movilidad en Barcelona y Catalunya, con el estado de las principales carreteras y del transporte público

Tráfico en la Ronda de Dalt, en una imagen de archivo.

Tráfico en la Ronda de Dalt, en una imagen de archivo. / Elisenda Pons

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Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

EL PERIÓDICO redobla su apuesta por la información de servicio ofreciendo a sus lectores este hilo recopilatorio de los principales hechos relacionados con la movilidad en Barcelona y el resto de Catalunya. Dedicaremos especial atención a carreteras como las rondas de Barcelona o la autopista AP7, así como a la situación en Rodalies y otros transportes públicos clave. También recopilaremos los sucesos excepcionales en el resto de vías de la red de infraestructuras de movilidad.

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