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Movilidad
Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona, Rodalies y metro
Sigue la situación de la movilidad en Barcelona y Catalunya, con el estado de las principales carreteras y del transporte público
EL PERIÓDICO redobla su apuesta por la información de servicio ofreciendo a sus lectores este hilo recopilatorio de los principales hechos relacionados con la movilidad en Barcelona y el resto de Catalunya. Dedicaremos especial atención a carreteras como las rondas de Barcelona o la autopista AP7, así como a la situación en Rodalies y otros transportes públicos clave. También recopilaremos los sucesos excepcionales en el resto de vías de la red de infraestructuras de movilidad.
Cortada la Gran Via de Barcelona en ambos sentidos
A primera hora, los manifestantes también han cortado la Gran Via de les Corts Catalanes a la altura de Can Batlló, cerca del límite con L’Hospitalet de Llobregat, en ambos sentidos de la marcha. La incidencia complica uno de los principales ejes de entrada y salida de la ciudad.
Manifestación en Lleida
En Lleida, los docentes se han concentrado en la estación de tren para iniciar su manifestación. El recorrido puede provocar cortes y afectaciones al tráfico en diferentes calles de la ciudad a medida que avance la protesta.
Los docentes se dirigen al Port de Tarragona para cortar los accesos
La movilización se extiende a otros puntos de Catalunya. En Tarragona, un grupo de docentes se dirige hacia el Port de Tarragona con la intención de cortar uno de sus accesos, lo que podría generar nuevas afectaciones a la circulación.
Retenciones en la C-58 entre Sabadell y Terrassa
La protesta de los docentes también está provocando importantes problemas de circulación en la C-58 en el Vallès Occidental. El corte de la vía entre Sabadell y Terrassa ya genera más de cinco kilómetros de colas, en una de las principales arterias de conexión del Vallès.
Cortada también la Ronda de Dalt en Santa Coloma
Minutos después del primer corte, los profesores han ocupado la Ronda de Dalt a la altura de Santa Coloma de Gramenet. Inicialmente, los manifestantes han bloqueado la circulación en sentido Barcelona y, poco después, el corte se ha extendido a ambos sentidos.
Los primeros cortes de las rondas llegan coincidiendo con la hora punta de entrada a Barcelona y complican los desplazamientos del primer día de curso escolar.
Los docentes cortan la Ronda Litoral en ambos sentidos
La huelga de profesores provoca afectaciones importantes al tráfico en Barcelona. Sobre las 7.25 horas, unos 80 manifestantes han accedido a la Ronda Litoral y han cortado la circulación en ambos sentidos a la altura de la salida 22.
Medio centenar de profesores cortando la carretera
El siguiente tuit del Servei Català de Trànsit muestra perfectamente el corte de la Ronda de Dalt a la altura de Santa Coloma de Gramenet poco después de las siete y media de la mañana.
La C-31, en L'Hospitalet de Llobregat
Otra de las carreteras afectadas por las protestas de los profesores es la C-31 a la altura de l'Hospitalet de Llobregat, donde se han registrado cortes poco después de las 07.30 horas.
En la Ronda Litoral, a la altura de la salida 22
Los cortes en la Ronda Litoral se están produciendo a la altura de la salida 22 en ambos sentidos de la marcha. Los profesores llevan pancartas para impedir el paso de los vehículos, aunque en algún caso están dejando pasar a los motoristas.
A la altura de la plaza de Espanya
Los cortes de tráfico en la Gran Via se están produciendo a la altura de la Gran Via.
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