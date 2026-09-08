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Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: cortes, retenciones y carreteras afectadas por la huelga de profesores

Sigue en directo las retenciones, las carreteras afectadas y las incidencias de movilidad durante toda la jornada

Catalunya afronta el inicio de curso con una huelga docente

Catalunya afronta el inicio de curso con una huelga docente

Jordi Otix

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Gisela Macedo

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Barcelona
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Los profesores vuelven a la huelga este martes 8 de septiembre, coincidiendo con el primer día de curso en Catalunya. Las movilizaciones han arrancado a primera hora y están complicando el tráfico en varios puntos del territorio. Los sindicatos reclaman más recursos para la educación pública, menos alumnos por aula y mejoras para los docentes.

En este directo de EL PERIÓDICO, seguimos minuto a minuto la huelga y sus efectos sobre la movilidad: cortes de carreteras y calles, retenciones, manifestaciones y cualquier incidencia que pueda complicar los desplazamientos durante la jornada en Catalunya.

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Directo | La huelga de profesores complica el tráfico en Catalunya con cortes en varias carreteras

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