En Directo
Movilidad
Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: cortes, retenciones y carreteras afectadas por la huelga de profesores
Sigue en directo las retenciones, las carreteras afectadas y las incidencias de movilidad durante toda la jornada
Los profesores vuelven a la huelga este martes 8 de septiembre, coincidiendo con el primer día de curso en Catalunya. Las movilizaciones han arrancado a primera hora y están complicando el tráfico en varios puntos del territorio. Los sindicatos reclaman más recursos para la educación pública, menos alumnos por aula y mejoras para los docentes.
En este directo de EL PERIÓDICO, seguimos minuto a minuto la huelga y sus efectos sobre la movilidad: cortes de carreteras y calles, retenciones, manifestaciones y cualquier incidencia que pueda complicar los desplazamientos durante la jornada en Catalunya.
Los docentes de Tarragona avanzan por la N-340
Los docentes que han participado en el corte de la N-340 en Tarragona se dirigen ahora hacia el centro de la ciudad por esta misma vía. La columna tiene previsto llegar a la plaza Imperial Tàrraco, donde a las 10.00 horas estaba convocada una manifestación que dará paso a una macroasamblea de trabajadores de la educación.
Comienzan las clases con servicios mínimos
El curso escolar 2026-2027 ha comenzado este martes con los centros educativos abiertos y funcionando con servicios mínimos debido a la huelga convocada por varios sindicatos. Las clases han arrancado a las 9.00 horas, aunque el seguimiento del paro está condicionando el funcionamiento habitual de algunos centros.
La Generalitat ha establecido, entre otras medidas, un docente por cada tres aulas en infantil, primaria y secundaria, además de personal directivo para garantizar la atención y la seguridad del alumnado.
Cortes activos
La situación de la movilidad empieza a mejorar en algunos puntos después de los cortes de primera hora, pero varias vías continúan afectadas por las movilizaciones de los docentes.
- AP-7: continúa cortada por la protesta.
- C-32: sigue cortada a la altura de Argentona, en el Maresme.
- N-340, en Tarragona: permanece cortada.
- Lleida-Pirineus: interrumpida la circulación ferroviaria por la ocupación de las vías, con afectación a trenes de ancho convencional y estándar.
- Barcelona: las rondas de Dalt y Litoral y la C-58 ya han sido reabiertas tras los cortes de primera hora. Las manifestaciones, sin embargo, siguen provocando desvíos en varias líneas de autobús de TMB y cortes de tráfico en el centro de la capital catalana.
Reabierta la C-58
La C-58 ya está abierta de nuevo al tráfico después del corte provocado por las movilizaciones de los docentes entre Sabadell y Terrassa.
Nuevo corte en la N-340 en Tarragona
A esta hora, permanecen activos los cortes provocados por las movilizaciones de los docentes en la AP-7 y la C-32. En Tarragona, además, se ha registrado un nuevo corte en la N-340, que añade otra afectación a la red viaria catalana.
Las razones de la huelga
Los cortes de carreteras, calles y vías de tren que están complicando la movilidad este martes forman parte de las acciones de protesta convocadas por los docentes coincidiendo con el primer día del curso escolar. Los sindicatos USTEC y CGT consideran que los acuerdos alcanzados con el Govern en marzo y mayo no son suficientes. De hecho, el 65% de los docentes los rechazó en una consulta.
El principal motivo de malestar no es tanto el salario como la falta de recursos para afrontar unas aulas cada vez más complejas. El profesorado denuncia falta de apoyos y reclama más medios para atender al alumnado con necesidades específicas, que ya representa más del 30% del total.
El Govern ha anunciado nuevas medidas, entre ellas la incorporación de 6.400 profesionales en cuatro años, 500 nuevas aulas de acogida y 204 plazas adicionales en centros de educación especial. Los sindicatos, sin embargo, consideran que estos recursos siguen siendo insuficientes.
El objetivo de las protestas de hoy es hacer visible el conflicto precisamente el día en que comienza el curso y trasladar el mensaje de que este será un nuevo curso de reivindicaciones.
Mañana de movilidad complicada
La huelga está dejando una mañana complicada en las carreteras y el transporte público de Catalunya. Los cortes se han sucedido desde primera hora en las rondas de Barcelona y después se han extendido a vías como la C-58, la AP-7 y la C-32. En Lleida, además, la ocupación de las vías de Lleida-Pirineus ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria.
Las rondas ya están abiertas, pero las movilizaciones siguen avanzando hacia el centro y mantienen desvíos de autobuses y nuevas afectaciones al tráfico. La situación, por tanto, sigue siendo cambiante.
Principales cortes y afectaciones ahora
Las movilizaciones de los docentes siguen afectando a la movilidad en distintos puntos de Catalunya. En Barcelona, las rondas de Dalt y Litoral ya han recuperado la circulación, aunque las manifestaciones mantienen desvíos y afectaciones en varias líneas de autobús. Repasamos algunas de las afectaciones más destacadas a esta hora:
- C-32, en el Maresme: los docentes han cortado la autopista a la altura de Argentona, en sentido Girona, con retenciones.
- C-58: continúa afectada por las movilizaciones entre Sabadell y Terrassa.
- AP-7: se mantiene el corte entre Granollers y La Roca del Vallès.
- Lleida-Pirineus: la ocupación de las vías mantiene interrumpida la circulación ferroviaria.
- Barcelona: las líneas H12, H16, V15, V17, X2, 46, 47, 59, 65, 67, 68, 109 y 120 circulan desviadas por las manifestaciones. Cortada la Gran Vía.
- Tarragona: los docentes no han podido cortar la A-27 después de que la policía estableciera un cordón en el polígono Francolí y se dirigen hacia el centro de la ciudad.
La situación puede variar durante la mañana a medida que avancen las distintas movilizaciones.
Los docentes cortan la C-32 en el Maresme
Los docentes han cortado la C-32 en el Maresme, a la altura de Argentona, lo que está provocando retenciones en este tramo de la autopista.
La policía impide a los docentes cortar la A-27 en Tarragona
Unos 70 docentes se han concentrado en el polígono Francolí de Tarragona para intentar cortar el acceso al puerto por la A-27. La policía ha establecido un cordón para impedirlo y los manifestantes han abandonado la zona sin llegar a cortar la autovía.
- Barcelona se despide de la pizzería La Pava tras 65 años de historia
- La subida del Tributo Metropolitano del área de Barcelona reactiva el rechazo vecinal: 'Es desproporcionada
- Albiol tiene empadronadas a 345 personas en el albergue para 'sintecho' de Badalona que cerró en 2024
- Un helicóptero a baja altura desata la confusión y las quejas de los vecinos en el centro de Barcelona
- Los ‘running clubs’ disparan su popularidad en Barcelona: 'Cada día nace uno nuevo
- Una vecina de Sant Boi muere al ser embestida por un toro en los 'correbous' de Ayna (Albacete)
- Los Mossos desmantelan un punto de preparación y almacenaje de cocaína en Badalona y detienen a dos personas
- La Roca Village se corona como paraíso de compras del área de Barcelona con récord: 5,9 millones de visitantes anuales