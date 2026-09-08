Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: cortes, retenciones y carreteras afectadas por la huelga de profesores

Las razones de la huelga

Los cortes de carreteras, calles y vías de tren que están complicando la movilidad este martes forman parte de las acciones de protesta convocadas por los docentes coincidiendo con el primer día del curso escolar. Los sindicatos USTEC y CGT consideran que los acuerdos alcanzados con el Govern en marzo y mayo no son suficientes. De hecho, el 65% de los docentes los rechazó en una consulta.

El principal motivo de malestar no es tanto el salario como la falta de recursos para afrontar unas aulas cada vez más complejas. El profesorado denuncia falta de apoyos y reclama más medios para atender al alumnado con necesidades específicas, que ya representa más del 30% del total.

El Govern ha anunciado nuevas medidas, entre ellas la incorporación de 6.400 profesionales en cuatro años, 500 nuevas aulas de acogida y 204 plazas adicionales en centros de educación especial. Los sindicatos, sin embargo, consideran que estos recursos siguen siendo insuficientes.

El objetivo de las protestas de hoy es hacer visible el conflicto precisamente el día en que comienza el curso y trasladar el mensaje de que este será un nuevo curso de reivindicaciones.