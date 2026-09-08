Paneque espera llegar a un acuerdo con los afectados del socavón del Putxet "para evitar que llegue al ámbito judicial"

La consellera de Territori de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, ha valorado la decisión por parte de los vecinos afectados por el socavón del Putxet de presentar esta misma semana una demanda colectiva. Según ha explicado Paneque este martes por la mañana tras la reunión del Consell Executiu, desde el Departament de Territori no cesan las conversaciones con los perjudicados "para evitar que la situación llegue al ámbito judicial". "Intentaremos llegar a un acuerdo", ha declarado Paneque.

La abogada de los afectados, Carmen Pérez-Pozo Toledano (que también se encargó de defender las reclamaciones por el hundimiento del Carmel hace dos décadas), señaló que la demanda apuntaría a una reclamación contra la Generalitat por ser la promotora de las obras de la línea L9 del metro. Después, el Govern podría reclamar a las empresas constructoras que se llevaron la licitación de las obras, esquema habitual del recorrido judicial en estos casos.

En todo caso, el anuncio, conocido este lunes, de las intenciones de los vecinos no ha sorprendido al Govern, ya que Paneque ha detallado que "hace semanas" que les trasladaron la intención de abrir la vía judicial. De hecho, la titular de Territori encuentra "normal" que, "por el impacto, los vecinos comiencen este trámite", y considera que, además, "tienen todo el derecho del mundo" a iniciarlo, ya que "todo ello va en la línea de la negociación previa".

"En el Departament hemos estado centrados en la urgencia y en activar los mecanismos de atención y financiación a las familias", ha añadido Paneque. En esta línea, la abogada ha resaltado que a pesar de que reclamarán indemnizaciones económicas, nadie quitará el "miedo" generado a los vecinos y comerciantes afectados por el socavón. Así, los vecinos sustentan el argumentario de la demanda en el principio 'culpa in vigilando', el cual hace referencia a que, cuando se contrata un trabajo, "hay que vigilar que se haga bien".

Vuelta a casa en 2027

Pese a que con anterioridad se pusieron sobre la mesa otras fechas más cercanas para la vuelta a casa de la totalidad de los vecinos, a finales del mes de agosto la delegada del Govern en Barcelona, Pilar Díaz, anunció que tres de las fincas cuyos vecinos aún no habían podido volver a sus hogares deberán esperar hasta principios de 2027 para hacerlo.

Imagen del socavón del Putxet, mostrando su tamaño y características.

La evacuación forzosa será uno de los perjuicios de carácter personal que valorarán los vecinos afectados en su demanda colectiva, junto a posibles daños físicos, psicológicos y morales provocados por la incertidumbre del desalojo. Asimismo, daños materiales como pueden ser grietas o desperfectos en las viviendas, así como perjuicios económicos como la pérdida de ingresos de los comercios y la posible reducción del valor de los inmuebles.