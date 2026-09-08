La Mercè 2026 llevará espectáculos gratuitos de circo a Glòries, el Fòrum y el Port Olímpic de Barcelona

Barcelona ampliará este año el mapa de La Mercè. Glòries, el Port Olímpic, Les Corts, Sarrià y otros espacios de la ciudad se suman a los escenarios habituales de una programación que busca repartir mejor las propuestas por los barrios y acercarlas a más vecinos. El festival Mercè Arts de Carrer (MAC) será uno de los principales encargados de hacerlo, ya que 68 compañías, más de 200 artistas y 170 funciones gratuitas llenarán parques, plazas y paseos entre el 23 y el 27 de septiembre.

Esos días, en los diferentes escenarios del MAC habrá circo, danza, teatro, acrobacias, humor e instalaciones de gran formato. También propuestas familiares, espectáculos participativos y creaciones de lo más variadas, que en muchos casos comparten mensajes reivindicativos y tocan temas como la crisis climática, la diversidad de identidades y la memoria LGTBIQA+.

Además, la edición de este año tendrá varias muestras de cultura asiática, ya que este año la ciudad invitada de honor es Shanghai (China). Por ello, habrá exhibiciones con artistas tanto de la ciudad china como de Barcelona, así como actividades promovidas por la propia comunidad china que vive en la capital catalana. Glòries entra en el mapa de La Mercè.

Celebración del año nuevo chino en Barcelona, organizado por la comunidad china de la capital catalana / Marc Asensio Clupés. EPC

Les Glòries, la gran novedad

La novedad más visible de este año será la recién renovada plaza de les Glòries Catalanes. El jueves 24 de septiembre, festivo local, el MAC ocupará por primera vez este espacio, todavía marcado por su transformación en un gran espacio verde y abierto para la ciudadanía. Este papel se reforzará ahora durante las fiestas, con propuestas para todos los públicos que se desarrollarán de 11.00 a 19.30 horas y tendrá hasta seis zonas de actividades.

Gente disfrutando al aire libre en el Parc de les Glòries / Àlex Losada

Entre la gran clariana de césped y las zonas arboladas frente a la Torre Glòries, el Disseny Hub y, al fondo, la Sagrada Família, desfilarán propuestas como la de la Cia. Truca Cirkus, que presentará 'Alboroto', una combinación de circo y flamenco, mientras que Laura Morales propondrá en 'La Nova Bèstia' una intervención inspirada en la trashumancia, que llevará al espacio urbano elementos del mundo rural, como esquilas y balas de paja. También habrá humor ambulante con la Orquestrina Vulpini y las Girafes en ruta, que además de Glòries pasarán por Les Corts y Sarrià.

El Circ de les Mussaranyes, por su parte, planteará otro tipo de juego con 'Repte Gaudí', una instalación interactiva que invita a descubrir el lenguaje del arquitecto en el año en que Barcelona ejerce de Capital Mundial de la Arquitectura.

El circo que llega de Shanghái

Shanghái, la primera ciudad asiática invitada de honor a La Mercè, aportará uno de los grandes espectáculos más destacados de estas fiestas. En el Parc del Fòrum, la histórica compañía de circo Shanghai Acrobatic Troupe, fundada en 1951, presentará 'Elegance of China, Splendor of Skills'. Sus artistas desplegarán una sucesión de números con tambores, aros, diábolos y barra rusa en una propuesta que combinará virtuosismo técnico y puesta en escena.

Las propuestas procedentes del lejano oriente continuarán en el Parc de l'Estació del Nord con propuestas de baile contemporáneo. Allí, la Shanghai Dance School presentará 'Shanghai Rhythms in Dance'. La Kernel Dance Theatre, por su parte, estrenará 'Entre arrels', una coproducción que pone frente a frente las tradiciones catalana y china a través de la figura festiva del león.

Imagen de archivo de un espectáculo de circo durante las fiestas de la Mercè en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Por otro lado, en el Parc de la Trinitat, una instalación del estudio Run y la periodista Paloma Chen planteará cómo se vive y se ocupa la calle en Barcelona y Shanghai, y pretende servir para repensar el espacio público.

Más circo en el Parc del Fòrum

El Parc del Fòrum concentrará buena parte de las propuestas de circo internacional durante el fin de semana del 26 y 27 de septiembre. Entre las propuestas destaca 'Perceptions', de la compañía francesa Cie. Bivouac, que consiste en un espectáculo de equilibrios alrededor de una enorme estructura metálica. Además, en El Fòrum se celebrarán los 50 años del circo contemporáneo catalán, con una intervención escenográfica especial, según avanza el programa del MAC.

Espectáculo de circo en el Fòrum durante las últimas fiestas de la Mercè en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Un Port Olímpic familiar

El Port Olímpic, por su parte, acogerá durante el fin de semana de las fiestas la llamada 'Marea de les Arts', con propuestas dirigidas especialmente a las familias. Una de las más llamativas será 'Serena', de la compañía balear Circ Bover, un espectáculo de circo contemporáneo que se desarrolla sobre un barco de vela latina.

El Port Olímpic es otro de los espacios que se incorporan a las fiestas de este año. El consistorio barcelonés lleva tiempo tratando de recuperar esta zona para las familias y sigue trabajando para acercarla al público local, después de reformar más de 20.000 metros cuadrados de espacio público y eliminar los locales de ocio nocturno que empañaban la imagen de la zona.

El Parc de l'Estació del Nord, territorio experimental

En el barrio del Fort Pienc, el Parc de l'Estació del Nord se caracterizará por presentar un alma más experimental y singular que en otros escenarios. Será el territorio de las artes de calle más híbridas, la creación joven y las propuestas que mezclan disciplinas, con actividad desde la mañana hasta la noche entre el 24 y el 27 de septiembre. Una de ellas será 'Bantús', una pieza escénica que pretende ser una celebración ritual de la identidad afrocatalana, creada por la actriz y creadora Sílvia Albert Sopale.

Por la noche llegará 'Glam Canalla: Nits al Nord', una fiesta de tono irreverente en la que participarán Ruinosa y las Strippers de Rahola e Inka Romaní. También habrá espacio para las grandes instalaciones, entre ellas el titán ideado por Marc Salicrú, que aparecerá desde el subsuelo y presidirá la entrada de la calle de Sardenya.

Espectáculos en el Parc de l'Estació del Nord durante las fiestas de la Mercè / Ferran Nadeu / ARCHIVO

Programación calmada e inclusiva en Montjuïc

En Montjuïc, los Jardins Joan Maragall recuperarán una programación de formato más pequeño y pausado. El Palauet Albéniz reabrirá además excepcionalmente para La Mercè después de haber permanecido cerrado por obras el año pasado. Entre las piezas previstas figura 'Fleurir les abîmes', de Claire Ducreux, una propuesta de danza de carácter poético que, además, es accesible para personas con discapacidad auditiva.

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que esta zona destacara por sus medidas de accesibilidad física y sensorial, con un Espai Tranquil destinado a personas neurodivergentes.

Fiesta comunitaria en Ciutat Meridiana

El MAC volverá a tener uno de sus puntos de encuentro en el Parc de l'Aqüeducte, en Ciutat Meridiana. El jueves 24, Pallassos Sense Fronteres celebrará allí, por sexto año consecutivo, una jornada comunitaria y solidaria por la paz, con Tortell Poltrona y Pep Callau al frente de una programación con circo, música, talleres infantiles y mesas de reflexión moderadas por la periodista Txell Feixas. El cierre correrá a cargo de Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic.

Imagen de archivo de un espectáculo del ercè Arts de Carrer en Barcelona.. / Ferran Nadeu / EPC

La Trinitat más urbana

En el Parc de la Trinitat, el protagonismo será para las culturas urbanas, con hip-hop, graffiti, danza participativa y proyectos vinculados al propio barrio. Allí se desarrollará 'Ignició360', en la que Suso33 pintará un gran mural en directo mientras Núria Andorrà y Roc Mateu construyen un paisaje sonoro a partir de sonidos registrados en la zona.

Tres jirafas toman Les Corts y Sarrià

En Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi, tres jirafas gigantes tomarán las calles de la mano de 'Girafes en ruta', una propuesta itinerante de la Cia. La Brava y Pentina el Gat. Las figuras, de tres metros de altura y creadas por el artista sudafricano Roger Titley, recorrerán los alrededores de las plazas de Comas y Sarrià acompañadas de música en directo. El espectáculo está pensado especialmente para el público familiar, que podrá seguir a las jirafas durante el recorrido.

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La propuesta llegará el sábado 26 de septiembre a la plaza de Comas, en Les Corts, y el domingo 27 a la plaza de Sarrià, con dos pases cada día, a las 11.00 y a las 18.00 horas. Así, del Fòrum a Glòries, de Montjuïc a Ciutat Meridiana y de Les Corts al Port Olímpic, este año habrá muchas maneras de encontrarse con las artes de calle durante La Mercè.