L'Hospitalet y Badalona incorporan más de 40 agentes a sus policías locales

Con apenas unas horas de diferencia, los ayuntamientos de L'Hospitalet de Llobregat y de Badalona han presentado este martes sendas tongadas de agentes que se incorporan a la policía local de ambas localidades. En concreto, se trata de 24 policías para Badalona y otros 19 para L'Hospitalet.

En el caso de L'Hospitalet, el gobierno municipal destaca su intención de "rejuvenecer" la plantilla, y señala que "son 52 los agentes menores de 35 años que se han incorporado a la Guardia Urbana desde junio de 2024", momento en que el actual alcalde, David Quirós, relevó en el puesto a Núria Marín. "Su llegada permite continuar reforzando la capacidad operativa del cuerpo, el servicio de proximidad y la atención a la ciudadanía", sostiene el consistorio hospitalense en un comunicado. A lo largo de su etapa de prácticas, desarrollarán su actividad en diferentes unidades del cuerpo, "bajo la supervisión y el acompañamiento de agentes con experiencia".

Al acto de presentación de los nuevos empleados ha asistido el alcalde Quirós, que ha declarado que L'Hospitalet es una "ciudad extraordinaria para aprender y ejercer" la profesión, debido a que se trata de un municipio "exigente, complejo y diverso". "Aquí seréis policías de calle, de barrio y de personas", ha añadido. "No perdáis nunca de vista que detrás de cada servicio hay alguien que espera de vosotros profesionalidad, proximidad y ayuda".

El gobierno municipal hospitalense resalta que la incorporación de estos 19 agentes reafirma el "refuerzo de la plantilla impulsado en los últimos años", enmarcado a su vez dentro de una "transformación más amplia" de la Guardia Urbana, orientada a disponer de "un cuerpo más moderno, operativo y cercano a los barrios". Se prevé, asimismo, la incorporación de otros 36 nuevos agentes en el futuro, 27 de las cuales serán para policías por oposición libre y las otras nueve, "mediante movilidad interadministrativa".

90 nuevos agentes en Badalona desde 2023

Durante el actual mandato, el Ayuntamiento de Badalona ha incorporado 90 nuevos agentes: 23 en 2023, 43 en 2024 y los 24 presentados este martes en un acto público con la asistencia del alcalde, Xavier Garcia Albiol.

Noticias relacionadas

El consistorio badalonés recuerda que el pasado mes de junio se convocaron 67 nuevas plazas "que permitirán continuar ampliando los efectivos del cuerpo". De cumplirse la incorporación de todos ellos, el gobierno municipal de Albiol cifra en 157 los nuevos agentes de la policía local en todo el mandato.