Tres edificios evacuados
Dos heridos graves en una explosión en una joyería de Cerdanyola del Vallès
La deflagración ha afectado al techo del establecimiento, el forjado de la primera planta, que ha cedido y se ha hundido
Dos personas han resultado heridas graves en una explosión que ha tenido lugar este lunes en una joyería de la calle Sant Antoni de Cerdanyola del Vallès. Los Bomberos recibieron el aviso del accidente hacia las cinco y cuarto de la tarde.
Los heridos graves son un hombre, que ha sido trasladado al Hospital Vall d’Hebron, y una mujer, que ha sido trasladada al Hospital Parc Taulí. El Sistema de Emergencias Médicas ha atendido a una tercera persona, una mujer cuyo estado no reviste gravedad.
Según han explicado los Bomberos, la explosión, que podría haber sido causada por algún tipo de gas, ha afectado al forjado de la primera planta, el techo de la joyería, que ha cedido y se ha hundido.
El edificio afectado y otros dos edificios anexos han sido evacuados por precaución. Los Bomberos han activado efectivos del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC), al arquitecto municipal y al grupo canino de búsqueda para descartar la presencia de más víctimas.
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