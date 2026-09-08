Difundido en un vídeo
Denuncian una agresión policial a un joven durante la Fiesta Mayor de Sabadell
Un vídeo difundido en redes muestra a un agente golpeando al joven, que cae al suelo antes de ser reducido por varios policías
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Un joven habría sido agredido por un agente de la Policía Municipal de Sabadell durante la madrugada del lunes, en plena Fiesta Mayor. Un vídeo difundido en redes sociales muestra el momento en el que un policía propina un fuerte golpe al chico, que cae inmediatamente al suelo.
En las imágenes se observa a dos agentes hablando con varios jóvenes. Uno de ellos se encuentra de espaldas a uno de los policías cuando este le propina un golpe, tras el cual el chico cae al suelo. Acto seguido, varios agentes se abalanzan sobre él y lo inmovilizan.
La Crida per Sabadell, que ha hecho públicas las imágenes, denuncia que el joven permaneció posteriormente más de 24 horas aislado en dependencias de la Policía Municipal. La formación considera la actuación "del todo desproporcionada" y habla de una "violencia gratuita y totalmente innecesaria".
El partido asegura que ha pedido explicaciones tanto a los mandos de la Policía Municipal como al concejal de Seguridad, Adrián Hernández, y reclama que se depuren responsabilidades y se aparte al agente implicado mientras se esclarecen los hechos.
La formación también apunta al responsable político del área. Según sostiene, si no se adoptan medidas respecto al agente, debería asumir responsabilidades el propio concejal de Seguridad. "No tendría sentido que se mantuviera en el cargo que ostenta", señala.
Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del lunes de Fiesta Mayor y el vídeo ha generado polémica por la contundencia de la actuación policial. Por el momento, el Ayuntamiento de Sabadell no se ha pronunciado sobre la denuncia.
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