Los ingresos por viviendas e inversiones agrandan las diferencias de rentas entre barrios de Barcelona

Los últimos datos que el Ayuntamiento de Barcelona ha publicado sobre la renta disponible de los hogares por cápita, correspondientes a 2023, plasman que los ingresos en los lugares más acomodados de la ciudad crecieron en especial en ese año y se distanciaron aún más de las zonas de clases media y baja, en comparación con la década anterior. El departamento de análisis de la oficina municipal de datos del Ayuntamiento de Barcelona señala que una clave para entender que la disparidad se incrementase radica en el aumento de las ganancias obtenidas por las llamadas rentas mixtas, más presentes en barrios con una capacidad económica alta. El indicador suma las retribuciones por negocios y trabajos por cuenta propia, el saldo de rentas de la propiedad (como las percepciones por arrendamientos de viviendas y otros bienes o por inversiones) y el beneficio estimado por vivir en un domicilio en propiedad o sin un alquiler de mercado asociado.

“Entre 2022 y 2023, la renta per cápita de Barcelona creció casi un 13% y las rentas mixtas lo hicieron un 24,5%”, cifra la oficina municipal de datos, a preguntas de EL PERIÓDICO. Aún más, el departamento del ayuntamiento concreta que el agregado de rentas mixtas con rentas de la propiedad y otras transferencias corrientes se elevó un 87,7% en 2023.

“Bajo ese concepto hay rentas empresariales, de autónomos, de la propiedad, de activos financieros… Es lógico que se den en territorios de más renta”, comenta el organismo responsable de las estadísticas municipales. Los barrios más pudientes son también los que más peso conceden a las rentas mixtas como fuente de ingresos, como ocurre en los distritos de Sarrià-Sant Gervasi (44% en la estructura de la cuenta de la renta), Les Corts (35%) y Eixample (30%).

La oficina de datos recuerda que “la pandemia de 2020 supuso una parada general de la actividad económica”, en que las medidas de protección social sostuvieron a las franjas desfavorecidas y moderaron la desigualdad. “En 2023 se produjo una fuerte recuperación económica, que se muestra más intensamente en el aumento de las rentas mixtas, que venían de unos niveles muy bajos, y la pérdida de peso de las prestaciones sociales -explica-. En consecuencia, los barrios de mayor nivel de renta tienen un crecimiento más elevado que hace que aumenten las distancias [entre barrios]”.

Polarización socioeconómica

El profesor agregado de Geografía Humana de la Universitat de Barcelona (UB) Lluís Frago interpreta la “diferente intensidad” en el incremento de la renta entre los barrios de Barcelona como reflejo de un “proceso más general de polarización socioeconómica y de profundización de las desigualdades urbanas”. “Los mecanismos de acumulación y concentración de la riqueza -particularmente, las rentas derivadas del capital, pero también los salarios asociados a los segmentos más cualificados del mercado de trabajo- tienden a beneficiar y concentrarse en espacios que ya partían de posiciones favorables”, expone. Frago añade que “en los barrios de menor renta tienen un peso comparativamente más importante los salarios bajos, las situaciones de precariedad laboral y las transferencias sociales, lo que limita su capacidad relativa de crecimiento y contribuye a reproducir las diferencias territoriales existentes”.

Claudio Milano, profesor del departamento de Antropología Social de la UB, afirma que las causas tras los contrastes “son las de siempre”. “De un lado, el capital y, del otro, un mercado de trabajo especializado en el turismo, la hostelería y el comercio que genera muchísimo trabajo y mal pagado, con estacionalidad y jornadas parciales”, analiza.

Bloque de viviendas y pisos de obra nueva en la calle Joaquim Amat Piniella, en el barrio de la Clota, en Barcelona. / JORDI COTRINA

Milano apostilla que “una parte de lo que ganan las secciones ricas son rentas inmobiliarias que pagan las pobres”: “El alquiler que sale de la Barceloneta cada día 1 acaba contabilizando como renta en Sarrià. La desigualdad entre barrios no es la fotografía de dos ciudades que se ignoran, es parte de una estructura urbana desigual. Son vasos comunicantes”.

Revalorizaciones y expulsiones

Milano avisa que hay barrios cuyo nivel de ingresos por cápita prospera como “resultado de la expulsión” de residentes sin posibilidad de asumir el encarecimiento de los costes. En ese sentido, advierte que tras la subida de barrios como el Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera y la Barceloneta en la tabla de la renta en Barcelona subyace la “sustitución de vecinos” por población con mejores remuneraciones. “En su lugar, ha entrado un perfil de residente nuevo, a veces extranjero, con trabajo remoto, con ingresos declarados muy por encima de la media local”, describe.

Tras moderarse con las ayudas sociales durante el covid, la brecha entre la franja más acomodada y el resto de la ciudad se amplió con la recuperación económica

Sobre esos mismos lugares de Ciutat Vella, Frago indica que, “aunque su ascenso en el ‘ranking’ es más moderado, su elevada centralidad urbana ejerce una atracción residencial creciente sobre población con una capacidad adquisitiva superior”. “Esta dinámica se debe relacionar con procesos de revalorización inmobiliaria, transformación de la estructura residencial y sustitución progresiva de determinados perfiles socioeconómicos, aunque con intensidades y características diferentes según el barrio”, puntualiza.

Ambiente en la calle Comtal, en el Gòtic, en Barcelona. / BELÉN GONZÁLEZ

Para la oficina municipal de datos, las zonas que más escalan en la clasificación por ingresos “combinan un fuerte aumento de las rentas del trabajo, acompañadas en general de aumentos relevantes de las rentas mixtas”. Agrega que son vecindarios que “han sufrido una transformación urbana notable”. A su vez, evalúa que los que bajan más puestos “están en posiciones medias” y “han quedado más estancados, con crecimientos moderados de rentas salariales y rentas mixtas”.

De Montbau a la Marina

Sobre esos últimos, Milano percibe que “no se empobrecen, sino que no se mueven”: “Montbau, Vall d’Hebron y Sant Genís dels Agudells se construyeron en los 50 y los 60, todavía vive buena parte de aquella generación, ya jubilada, propietaria de piso, con una rotación residencial mínima. No participan ni de la revalorización de activos que empuja a los barrios de arriba ni de la sustitución de población que empuja a los de abajo. Se quedan quietos mientras el resto se mueve”.

La oficina de datos del consistorio ve aumento de las rentas del trabajo, subida de las rentas mixtas y transformaciones urbanas en los barrios en crecimiento

Milano ve con especial interés el descenso de la Sagrada Família en la lista de la riqueza por individuo en la urbe: “Es de los sitios más turistificados de la ciudad y, aun así, pierde posiciones. Creo que la presión turística no le llega por el lado del ingreso sino por el del gasto. Lo que sube es el alquiler, no el sueldo”.

Por su parte, Frago resalta el “carácter singular” del auge de la Marina del Prat Vermell. “No responde tanto a la transformación de un tejido residencial consolidado como a la construcción de un nuevo espacio urbano en pleno desarrollo”, destaca. “La implantación de actividades generadoras de puestos de trabajo altamente cualificados coincide con una intensa promoción inmobiliaria orientada, en buena parte, hacia perfiles de renta media y media-alta -repara-. Algunas de esas promociones, mediante grandes conjuntos residenciales con espacios y servicios comunes de acceso restringido, introduce formas residenciales relativamente nuevas en el contexto barcelonés. Eso convierte la Marina en un espacio especialmente relevante para observar cómo la producción de nueva ciudad puede contribuir a modificar rápidamente la geografía socioeconómica de Barcelona”.