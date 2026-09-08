Barcelona cede 30 pisos a entidades sociales para destinarlos a colectivos vulnerables

Barcelona cederá 30 pisos a entidades del tercer sector para que los adjudiquen a personas en situación de vulnerabilidad económica y social. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presidido este martes el acto de reconocimiento a las entidades beneficiarias de esta segunda convocatoria del programa de viviendas de inclusión, que busca facilitar el acceso a un alojamiento y acompañar a sus usuarios con planes de trabajo personalizados para avanzar hacia un proyecto de vida autónomo.

Los 30 pisos se repartirán entre las entidades que atienden a personas que necesitan un apoyo asistencial específico. Entre ellas hay personas con problemas de salud, discapacidad, en situación de sinhogarismo, jóvenes en riesgo, personas con problemas de salud mental, migrantes, familias monoparentales y mujeres víctimas de violencia machista.

Una parte de los pisos procede del parque público y es de gestión municipal. El resto corresponde a reservas específicas para entidades sociales en promociones impulsadas o gestionadas por entidades integradas en Cohabitac. En este segundo caso, son viviendas construidas en solares municipales cedidos por el Ayuntamiento en derecho de superficie. Los pisos se ceden a las entidades durante un periodo de cuatro años, aunque este puede prorrogarse en función de las necesidades de las personas que vivan en ellos. Las viviendas son protegidas y accesibles, tienen entre uno y tres dormitorios y cuentan con una superficie aproximada de entre 40 y 90 metros cuadrados.

En total, 35 entidades del tercer sector participaron en la convocatoria y 30 han obtenido finalmente un piso. Para acceder al programa, debían desarrollar total o parcialmente su actividad en Barcelona, acreditar solvencia técnica y económica, haber gestionado proyectos de vivienda de inclusión durante un mínimo de dos años y asumir una inversión mínima de 12.000 euros por vivienda y año.

Entre las entidades beneficiarias que ya lo tienen adjudicado se encuentran Fundació acollida y Esperança, la Fundació Inés Arnaiz o el Centre d’acollida Assis. La adjudicación se realizó mediante un sorteo en mayo entre las entidades que se presentaron a la convocatoria y cumplían los requisitos. Una vez adjudicados estos pisos, podrán incorporarse nuevas viviendas de características similares procedentes de nuevas promociones o de la finalización de contratos vigentes.

Triple de viviendas que la primera convocatoria

Desde 2023, estos pisos se adjudican mediante una convocatoria de carácter bianual. En 2024 se realizó el primer reparto, con nueve viviendas. Collboni ha defendido que la iniciativa refuerza el compromiso del Ayuntamiento con el programa de viviendas de inclusión y con la filosofía Housing First, que sitúa el acceso a una vivienda como punto de partida para avanzar hacia una vida autónoma. El alcalde también ha destacado el aumento de la colaboración con las entidades del tercer sector y ha señalado que el número de pisos disponibles se ha triplicado respecto a la primera edición.

El objetivo del programa es favorecer la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad y facilitar que puedan desarrollar proyectos de vida autónomos. Para ello, el acceso a la vivienda se combina con el acompañamiento de las entidades sociales y sus planes de trabajo personalizados. El programa de viviendas de inclusión forma parte del Pla Viure del Ayuntamiento de Barcelona, que tiene como objetivo ampliar la oferta de vivienda protegida en la ciudad.

El consistorio trabaja junto al resto de administraciones públicas, el tercer sector y la iniciativa privada para aumentar el número de viviendas disponibles. Durante este mandato está previsto entregar las llaves de 3.000 viviendas. Actualmente, hay otras 5.000 en diferentes fases de ejecución y se está generando suelo para construir 10.000 pisos más.