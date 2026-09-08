Badalona exige a Rodalies reubicar un tren en pruebas por las "molestias" que causa a los vecinos

Desde hace "diversas semanas", un tren de Rodalies resta parado en las vías a su paso por Badalona. Según han trasladado los vecinos al Ayuntamiento, y este recoge en un comunicado, "el convoy genera un ruido constante, especialmente molesto durante las horas de descanso", que "altera el bienestar de los residentes y afecta a su calidad de vida". Por todo ello, el gobierno municipal liderado por Xavier Garcia Albiol ha decidido elevar la queja a Rodalies "para mostrar la preocupación" del consistorio "ante las numerosas quejas vecinales".

Así, la cuarta teniente de alcaldía, Sònia Egea, ha enviado una carta al director general de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, para trasladarle las molestias que el tren causa a los vecinos, sobre todo por las noches. Siempre según el Ayuntamiento, Adif ha respondido al gobierno municipal "que el convoy se encuentra en ese emplazamiento, ya que se están llevando a cabo pruebas técnicas". En la misiva, asegura el gobierno municipal, Egea reclama que "se adapten las medidas necesarias para poner fin a las molestias, ya sea parando las pruebas en ese emplazamiento —entre las calles de Marina y de Colón, junto a la antigua fábrica Mobba— o trasladándolas a otro lugar donde no causen afectaciones a los vecinos".

Asimismo, Egea solicita que se haga un estudio acústico que permita determinar objetivamente los niveles de ruido generados por el convoy y comprobar si se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa vigente en materia de contaminación acústica. "Las pruebas técnicas que se tengan que hacer en Badalona tienen que ser compatibles con el derecho al descanso de los vecinos", sostiene Egea.

"Desde el Ayuntamiento reclamamos a Rodalies una solución lo antes posible", ha concluido la cuarta teniente de Alcaldía. El Ayuntamiento de Badalona "confía en que la petición sea atendida con la máxima diligencia y manifiesta su voluntad de mantener la coordinación con las administraciones implicadas para encontrar una solución que permita garantizar el descanso y el bienestar de los vecinos afectados".