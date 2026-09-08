Alerta por lluvias en Barcelona: estas son las recomendaciones del plan de emergencia municipal

Protecció Civil de Barcelona ha activado el Plan de Actuación de Emergencia Municipal por riesgo de insuficiencia de drenaje en fase de alerta. La decisión preventiva llega motivada por la previsión de precipitaciones en la capital catalana a partir de esta noche, una situación que mantiene en guardia los servicios de la ciudad y apela directamente a la prudencia ciudadana.

Con el objetivo de minimizar cualquier posible impacto del agua, el Ayuntamiento ha emitido una serie de recomendaciones esenciales de autoprotección. La preparación comienza en los propios hogares, donde se insta a la población a realizar labores de mantenimiento preventivo como revisar tejados, pararrayos, desagües y bajantes de agua, retirando cualquier acumulación de suciedad o basura que pueda obstruir el paso del agua. Asimismo, se recomienda desconectar los aparatos eléctricos y retirar del exterior aquellos muebles u objetos que puedan ser arrastrados por la corriente.

El protocolo de seguridad también hace hincapié en el cuidado de los animales de compañía, aconsejando ponerlos a salvo dentro de casa, así como mantener los productos tóxicos totalmente fuera del alcance del agua. Para responder de manera rápida ante cualquier imprevisto durante la alerta, se recomienda tener preparados y a mano elementos de primera utilidad: un teléfono móvil con su cargador, medicamentos indispensables, ropa de abrigo y la documentación personal.

La precaución debe trasladarse de igual modo a la carretera. Para quienes deban desplazarse mientras dure el episodio de precipitaciones, las directrices de conducción segura son muy claras: moderar la velocidad, frenar con suavidad y mantener una distancia de seguridad prudencial respecto al resto de vehículos. Se advierte firmemente de no intentar atravesar zonas inundadas y, en caso de que sea necesario, detener la marcha por completo.

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La ciudad afronta las próximas horas bajo el paraguas de la prevención, confiando en que la responsabilidad ciudadana en las viviendas y en la vía pública ayude a mitigar los efectos de las lluvias previstas.