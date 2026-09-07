Perjuicios económicos y materiales
Los vecinos afectados por el socavón del Putxet presentarán una demanda colectiva para reclamar daños
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Los vecinos afectados por el socavón del Putxet presentarán esta semana la demanda colectiva que llevan semanas preparando. Según declaraciones a '3Cat' de Carmen Pérez Pozo-Toledano, la abogada de la plataforma que agrupa a la mayoría de los afectados, presentarán la demanda por reclamar daños materiales, económicos y morales.
Lo harán con base al principio 'culpa in vigilando', que en derecho hace referencia a que cuando se contrata un trabajo "hay que vigilar que se haga bien". Pérez Pozo ha asegurado que el daño causado a los vecinos es "irreparable" y ha subrayado que a pesar de que reclamarán indemnizaciones económicas, nadie sacará el "miedo" generado a los vecinos y comerciantes afectados por el socavón provocado por las obras de la L9 hace dos meses.
Pérez Pozo ya había explicado que la reclamación colectiva incluirá tres grandes tipos de perjuicios. En primer lugar, los materiales, tales como las grietas o los desperfectos en las viviendas. En segundo lugar, los personales, entre los que se ubican los posibles daños físicos, psicológicos y morales provocados por la evacuación y la incertidumbre. Por último, se reclamarán los perjuicios económicos, como la pérdida de ingresos de los comercios y la posible reducción del valor de los inmuebles.
La abogada también explicó que la reclamación se dirigirá contra la Generalitat por ser la promotora de las obras y que, posteriormente, será el Gobierno quien podrá reclamar las cantidades correspondientes a las empresas de la unión temporal de empresas encargada de los trabajos.
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