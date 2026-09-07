Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona, Rodalies y metro

Dos heridos en el accidente de Cambrils

Dos personas han resultado heridas, una menos grave y la otra leve, en un accidente múltiple entre cuatro vehículos en la AP-7 a la altura de Cambrils (Tarragona), que ha obligado a hacer cortes puntuales en la AP-7 en dirección Barcelona.

Según han informado los Bomberos de la Generalitat, a las 17:56 horas han recibido el aviso de este accidente, en el que se han visto involucrados cuatro vehículos -tres turismos y una furgoneta-, con un total de diez ocupantes a bordo.

Ocho de los ocupantes no han sufrido lesiones, mientras que uno ha resultado herido menos grave y otro leve.