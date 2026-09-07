En Directo
Movilidad
Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona, Rodalies y metro
Sigue la situación de la movilidad en Barcelona y Catalunya, con el estado de las principales carreteras y del transporte público
EL PERIÓDICO redobla su apuesta por la información de servicio ofreciendo a sus lectores este hilo recopilatorio de los principales hechos relacionados con la movilidad en Barcelona y el resto de Catalunya. Dedicaremos especial atención a carreteras como las rondas de Barcelona o la autopista AP7, así como a la situación en Rodalies y otros transportes públicos clave. También recopilaremos los sucesos excepcionales en el resto de vías de la red de infraestructuras de movilidad.
Cortada la AP-7 en la Aldea
Dos heridos en el accidente de Cambrils
Dos personas han resultado heridas, una menos grave y la otra leve, en un accidente múltiple entre cuatro vehículos en la AP-7 a la altura de Cambrils (Tarragona), que ha obligado a hacer cortes puntuales en la AP-7 en dirección Barcelona.
Según han informado los Bomberos de la Generalitat, a las 17:56 horas han recibido el aviso de este accidente, en el que se han visto involucrados cuatro vehículos -tres turismos y una furgoneta-, con un total de diez ocupantes a bordo.
Ocho de los ocupantes no han sufrido lesiones, mientras que uno ha resultado herido menos grave y otro leve.
Cortada la AP-7 en Cambrils por un accidente múltiple
Un accidente con varios vehículos implicados corta la AP-7 Cambrils en sentido Barcelona. Los Bombers trabajan en la excarcelación de uno de los vehículos implicados.
Normalizada la circulación en la N-340
La situación en la N-340 ya se ha normalizado después de que el incendio de un vehículo en Santa Margarida i els Monjos provocara una pequeña retención.
Congestión en la N-340 por el incendio de un vehículo
El incendio de un vehículo ha provocado una pequeña congestión en la N-340, en Santa Margarida i les Monjos (Alt Penedès, Barcelona). Se ha habilitado un paso alternativo, según informa el Servei Català de Trànsit.
Accidente mortal en Reus
Un motorista perdió la vida ayer al chocar con un coche en el centro de Reus, en el cruce entre las calles d'en Sardà y Travessera d'en Sardà.
La C-58 recupera la normalidad
La autopista C-58 ya está abierta con normalidad hoy domingo, después de que ayer un incendio de vegetación a la altura de Ripollet causara hasta 5 kilómetros de retenciones.
Cortada la N-260 en ambos sentidos por el choque entre dos turismos
La N-260 de Planoles permanece cortada en ambos sentidos a causa del choque entre dos turismos, ha informado Trànsit a través de 'X'.
Incendio estabilizado
El incendio de vegetación y barracas en la C-58, en dirección norte, en Ripollet, está estabilizado, explican los Bombers en la red social 'X', aunque mantienen "activadas 7 dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero".
Se abre un carril al tráfico, aunque hay 5 kilómetros de retenciones.
El fuego afecta a los huertos
El Servei Català de Trànsit ha informado de que se ha cortado la C-58 a la altura de Ripollet, en dirección norte, debido a un incendio de vegetación.
El aviso se recibió a las 16:23 h. Los Bomberos de la Generalitat han informado de que las llamas han afectado a vegetación, huertos y algunas barracas que había en la zona, y que se han destinado ocho dotaciones.
Por precaución, se ha detenido el tráfico mientras los efectivos trabajan para extinguir el incendio.
- Caos de tráfico en Barcelona: cortada totalmente la Ronda Litoral por un accidente y colas kilométricas en la AP-7
- Albiol tiene empadronadas a 345 personas en el albergue para 'sintecho' de Badalona que cerró en 2024
- Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona , Rodalies y metro
- Los Mossos detienen a una mujer presuntamente relacionada con la muerte del bebé de La Mina
- Decisión pionera sobre multirreincidencia: Barcelona logra la prisión provisional para un ladrón que acumula 34 condenas firmes
- La Roca Village se corona como paraíso de compras del área de Barcelona con récord: 5,9 millones de visitantes anuales
- Empiezan las obras de la sede operativa de Mossos en la Barcelona metropolitana de cara al 2029
- El Govern se compromete con L’Hospitalet al traslado de una subestación eléctrica que torpedea el plan del Clínic