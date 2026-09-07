Reabre el pasillo que conecta la L1 y L3 del metro en plaza Catalunya tras dos meses de obras

TMB ha reabierto este lunes, 7 de septiembre, el pasillo subterráneo que conecta las líneas 1 y 3 del metro en la estación de Catalunya, después de dos meses cerrado por obras de adecuación. Los trabajos fueron adjudicados por un presupuesto de 1,2 millones de euros.

El enlace ha permanecido fuera de servicio entre el 6 de julio y el 6 de septiembre, obligando durante este periodo a los usuarios a salir a la calle para hacer el transbordo entre ambas líneas.

El cierre afectaba a uno de los principales puntos de conexión de la red. En un día laborable, unas 43.000 personas utilizan este pasillo, sumando los dos sentidos del enlace: de la L1 a la L3 y de la L3 a la L1.

Durante las obras, TMB ha renovado todos los elementos del enlace subterráneo, con actuaciones en el revestimiento vertical, la obra civil, las instalaciones y las comunicaciones. También se ha retirado el amianto que había en el pasillo, aunque este material ya no era accesible.

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El cierre obligó a los viajeros que necesitaban cambiar entre las líneas 1 y 3 a realizar el recorrido por el exterior. Las dos entradas de metro están separadas por aproximadamente 300 metros, por lo que el transbordo implicaba salir a la calle y recorrer esa distancia antes de acceder de nuevo a la estación.