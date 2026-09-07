La L9/10 Nord recupera la normalidad entre La Sagrera y Bon Pastor tras las obras

La L9-10 Nord recupera este lunes, 7 de septiembre, el servicio habitual en el tramo comprendido entre La Sagrera y Bon Pastor, después de finalizar los trabajos en el macropozo de la línea que habían obligado a modificar la circulación durante las últimas semanas.

Los trenes vuelven a circular con normalidad desde el inicio del servicio, a las 5 de la mañana, en el tramo compartido de las líneas 9 y 10 Nord.

Las obras se han desarrollado en dos fases. La primera comenzó el 25 de junio y se prolongó hasta el 30 de agosto, afectando al tramo entre La Sagrera y Onze de Setembre. La segunda, de una semana de duración, se llevó a cabo entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre y amplió el corte hasta Bon Pastor, afectando así a una estación más.

Los trabajos han sido ejecutados por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya y forman parte de la obra del macropozo destinado a conectar los ramales del tramo norte con el tramo central de la L9/10. Según la información facilitada por el Ayuntamiento, estas actuaciones permitirán mejorar "la seguridad, el confort y la accesibilidad" de la línea automática.

El macropozo, que se encuentra a cielo abierto, es un punto en el que confluyen dos túneles: el de la L9-L10 y el correspondiente a un tramo del futuro alargamiento de la L4 entre La Pau y La Sagrera. Actualmente, las líneas L9 Nord y L10 Nord circulan en el ámbito situado entre el macropozo y La Sagrera por el túnel correspondiente a la L4, ya que el tramo central de la L9/L10 todavía no está operativo.

El presupuesto de esta actuación asciende a 22,6 millones de euros.

Durante el periodo en el que el servicio estuvo interrumpido, TMB habilitó un servicio especial de autobús alternativo para cubrir el tramo afectado. Este servicio registró una media de 3.295 validaciones diarias en los días laborables de julio y de 2.386 en agosto.

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Con la finalización de los trabajos, el tramo entre La Sagrera y Bon Pastor recupera desde este lunes la circulación habitual de los trenes de las líneas 9 y 10 Nord.