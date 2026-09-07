Empiezan las obras para recuperar las siete fachadas históricas de los antiguos talleres de Renfe del Clot

El parque del Clot ha comenzado a cambiar la imagen de uno de sus elementos más singulares. Esta semana han arrancado las obras para rehabilitar las siete fachadas de los antiguos talleres de Renfe, unas estructuras que forman parte del parque desde 1986 y que tienen su origen en el año 1858.

Los trabajos se prolongarán hasta el primer trimestre de 2027 y cuentan con un presupuesto de cerca de 2 millones de euros. La actuación, que lleva a cabo Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA), busca frenar el deterioro de las fachadas, mejorar su seguridad y conservar los elementos que todavía mantienen sus características originales, ha informado el consistorio.

Según fuentes municipales, la intervención será especialmente visible en las zonas que presentan daños. Se repararán y consolidarán los elementos deteriorados y se restituirán los volúmenes que se hayan perdido por desprendimientos parciales. También se tratarán las fisuras: cuando afecten a zonas vistas y haya piezas rotas, estas se retirarán, se saneará el área dañada y se colocarán otras nuevas.

La limpieza será otra de las partes importantes de los trabajos. Las fachadas se limpiarán con agua a presión, se eliminará la vegetación que ha crecido adherida a sus paramentos y se recuperarán las superficies afectadas. También se retirará el óxido incrustado.

Una vez reparadas, las fachadas recibirán tratamientos específicos para protegerlas de la humedad y los grafitis, con la intención de facilitar además su mantenimiento en el futuro. Para tratar algunas de las fisuras se recurrirá a la inyección de resinas.

Las siete fachadas forman parte del patrimonio industrial que se conserva en este espacio del distrito de Sant Martí. Fueron integradas en el parque del Clot en 1986, cuando se creó el actual espacio verde.

La actuación se incluye dentro del Plan de Mantenimiento Integral (PMI) del Pla Endreça, el programa municipal destinado al mantenimiento, renovación y transformación del espacio público de Barcelona.

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Según las previsiones del Ayuntamiento, el Pla Endreça habrá permitido realizar más de 3.000 actuaciones de este tipo en la ciudad en 2027, con un presupuesto total previsto de 435 millones de euros.