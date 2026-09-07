El 'camión-teatro' que lleva la cultura a pueblos de Catalunya: "El derecho al arte no puede depender de dónde vives"

Por segundo año consecutivo, pueblos de Catalunya de menos de 5.000 habitantes podrán disfrutar del teatro pese a no tener una infraestructura escénica estable. Ese es precisamente el objetivo del proyecto 'Les arts en marxa', a través del cual un 'camión-teatro' recorrerá 11 pequeños municipios este otoño entre el 5 de septiembre y el 25 de octubre.

El proyecto, impulsado por la productora Anexa y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Barcelona (DIBA), tiene como objetivo consolidar esta iniciativa como una vía para acercar la cultura profesional a municipios donde la oferta escénica es más limitada y facilitar el acceso a las artes escénicas y al repertorio operístico más allá de los grandes núcleos urbanos. El diputado de Cultura de la DIBA, Pau González Val, considera que "el derecho a disfrutar de las artes escénicas no puede depender del municipio donde se vive". González Val entiende que la iniciativa "recupera el espíritu de los antiguos teatros ambulantes con una mirada contemporánea, convirtiendo el espacio público en un escenario de encuentro, cohesión y participación cultural".

Toni Albaladejo, productor de Anexa e impulsor de la iniciativa, explica a EL PERIÓDICO que la iniciativa nació de su propia experiencia: “La idea nace de mi necesidad de ver teatro como los que se pueden ver en Barcelona”. La segunda edición comenzó este pasado 5 de septiembre en Calders, en el Moianès, y pasará por Campdevànol, Bàscara, Aitona, Vinyols i els Arcs, Bagà, Riba-roja d’Ebre, Sant Llorenç d’Hortons, l’Esquirol y el Pont de Suert. La gira finalizará el 25 de octubre en Copons, después de recorrer 11 municipios de las cuatro demarcaciones catalanas.

Espectáculo Opera per tutti en la primera edición de Arts en marxa / Diputació de Barcelona

Una mezcla de humor y ópera clásica

El espectáculo elegido para esta segunda edición será Òpera per tutti, el mismo que protagonizó la primera. Dirigida por Edu Pericas, la propuesta combina humor y ópera clásica para acercar este género a todo tipo de públicos de una manera accesible, lúdica y desacomplejada, sin renunciar a la calidad artística. El espectáculo tiene una duración de una hora y cuenta con cuatro cantantes de ópera. La obra, de carácter cómico, explica la historia de una joven que se aburre de la ópera y se queda dormida en una butaca. Unos cantantes de ópera tratarán entonces de mostrarle que también puede disfrutar de este género a través del humor.

Para Albaladejo, la obra “promueve el ir al teatro, no aburrirse de él y enamorarse del mundo”. El productor asegura que el espectáculo consigue sorprender tanto a los niños que no están familiarizados con la ópera como a los espectadores más expertos. La continuidad del proyecto llega después de la buena acogida de la primera edición, que pasó por diez municipios. Según Albaladejo, esta respuesta ha facilitado la organización de la nueva gira y ha hecho que más localidades se interesen por participar. “Los propios municipios preguntaban si podían apuntarse”, explica.

'Les arts en marxa' traslada los espectáculos mediante un 'camión-teatro' con un escenario desplegable y autosuficiente. El vehículo está equipado con los recursos de sonido, iluminación y escenografía necesarios para realizar representaciones profesionales en plazas y espacios públicos. El escenario se encuentra en un remolque arrastrado por una tractora, una configuración que facilita el acceso a pueblos pequeños y permite maniobrar en espacios donde un camión convencional tendría más dificultades.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona, el patrocinio de bonÀrea y la colaboración de los ayuntamientos participantes. Como novedad este año, bonÀrea instalará una 'foodtruck' en cuatro de las paradas de la gira, donde ofrecerá mini hamburguesas gratuitas a los espectadores. “Los tres han creído en la idea”, afirma Albaladejo.

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Entre los espacios que acogerán las representaciones se encuentran la plaza Major de Calders, la plaza de l’Església de Bàscara, la plaza del Poliesportiu d’Aitona y los jardines de la Biblioteca del Pont de Suert. Con esta iniciativa, la llegada del 'camión-teatro' pretende convertirse también en un punto de encuentro para los vecinos de los municipios participantes. Una vez el proyecto se consolide, Albaladejo prevé ampliar las propuestas e incorporar espectáculos de danza, cine o circo, aunque con la intención de mantener “el origen local inicial” de la iniciativa.