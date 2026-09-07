Incidente de movilidad
Un camión lleva horas atrapado en una calle estrecha de Torre Baró y los bomberos no pueden retirarlo
La calle permanece cortada y el incidente afecta también al transporte público del barrio
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Un camión se ha quedado encallado este lunes por la mañana en la calle de Sant Feliu de Codines, en el barrio de Torre Baró, y permanece atrapado desde hace horas. Los Bombers de Barcelona han acudido al lugar, pero no han podido hacen nada porque disponen de la grúa adecuada para poder retirar el vehículo, según han informado fuentes municipales a este diario.
Está previsto que, en las próximas horas, sea la aseguradora del vehículo la que se haga cargo de su retirada. Mientras tanto, la calle continuará cortada al tráfico, según las mismas fuentes.
El suceso no ha causado heridos y el ayuntamiento no tiene por ahora constancia de daños materiales derivados del suceso.
La incidencia está afectando también al transporte público del barrio. Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha informado de que la línea 183 no circula este lunes por la calle de Sant Feliu de Codines y que, como consecuencia, han quedado anuladas las paradas 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065 y 3164.
El incidente no es nuevo en Torre Baró. En los últimos años, más de un camión se ha quedado atrapados en esta misma calle, después de acceder a ella siguiendo las indicaciones del GPS, pese a tratarse de una vía estrecha, según explican vecinos de la zona.
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