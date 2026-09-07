Prealerta Transcat
Los Bombers trabajan en una fuga de hidrógeno de un camión en El Prat
Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Transcat después de que un camión que transportaba bombonas de hidrógeno haya sufrido una fuga en el Prat de Llobregat.
Cuatro dotaciones de los Bombers están trabajando en este incidente en la Avinguda de les Garrigues del Prat, donde el camión permanece parado, tras "la fuga de una botella de hidrógeno" del vehículo. "Hemos establecido un perímetro de seguridad de unos 500 metros alrededor y limitado los accesos al polígono. Las empresas cercanas no tenían actividad", han explicado en la red social 'X'.
En concreto, el camión llevaba seis depósitos de 160 litros cada uno, y el vertido se ha producido en uno de ellos. El hidrógeno es un gas altamente inflamable, y los Bomberos están monitorizando la fuga.
- Barcelona se despide de la pizzería La Pava tras 65 años de historia
- La subida del Tributo Metropolitano del área de Barcelona reactiva el rechazo vecinal: 'Es desproporcionada
- Albiol tiene empadronadas a 345 personas en el albergue para 'sintecho' de Badalona que cerró en 2024
- Un helicóptero a baja altura desata la confusión y las quejas de los vecinos en el centro de Barcelona
- Los ‘running clubs’ disparan su popularidad en Barcelona: 'Cada día nace uno nuevo
- Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona , Rodalies y metro
- Los Mossos detienen a una mujer presuntamente relacionada con la muerte del bebé de La Mina
- La Roca Village se corona como paraíso de compras del área de Barcelona con récord: 5,9 millones de visitantes anuales