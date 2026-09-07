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Prealerta Transcat

Los Bombers trabajan en una fuga de hidrógeno de un camión en El Prat

Un vehículo de Bombers de la Generalitat

Un vehículo de Bombers de la Generalitat / Dani Casas / RG7

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Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Transcat después de que un camión que transportaba bombonas de hidrógeno haya sufrido una fuga en el Prat de Llobregat.

Cuatro dotaciones de los Bombers están trabajando en este incidente en la Avinguda de les Garrigues del Prat, donde el camión permanece parado, tras "la fuga de una botella de hidrógeno" del vehículo. "Hemos establecido un perímetro de seguridad de unos 500 metros alrededor y limitado los accesos al polígono. Las empresas cercanas no tenían actividad", han explicado en la red social 'X'.

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En concreto, el camión llevaba seis depósitos de 160 litros cada uno, y el vertido se ha producido en uno de ellos. El hidrógeno es un gas altamente inflamable, y los Bomberos están monitorizando la fuga.

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