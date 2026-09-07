Barcelona suma 15 pisos a los alojamientos para personas en situación de vulnerabilidad residencial y social

Barcelona amplía los casi tres mil recursos de atención a las personas sin hogar o en situación de exclusión social de que dispone la ciudad con la puesta en marcha de 15 viviendas con una capacidad máxima de 40 plazas. Se trata de pisos de carácter temporal "para personas o familias que han perdido la vivienda o se encuentran en riesgo de exclusión social, facilitándoles un espacio estable desde donde reconstruir su proyecto vital", explica el consistorio en un comunicado. Las viviendas están situadas en la calle Venezuela, en el distrito de Sant Martí, y están distribuidas en siete pisos para familias de hasta cuatro miembros, cuatro alojamientos para parejas y cuatro estudios individuales. "Ante una realidad tan compleja como el sinhogarismo, reafirmamos nuestro compromiso con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y exclusión residencial ampliando recursos y oportunidades que las ayuden a recuperar autonomía y bienestar y a desarrollar su proyecto de vida con dignidad", ha declarado al respecto la teniente de alcaldía Raquel Gil.

Todos los alojamientos están "completamente equipados con los elementos necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana", sostiene el Ayuntamiento, que ha concebido las viviendas "para favorecer una convivencia normalizada y ofrecer un entorno seguro, digno e integrador". La comisionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, ha incidido que la medida "trata de generar las condiciones para que las personas puedan reconstruir su proyecto vital con autonomía, seguridad y dignidad. La combinación de alojamiento y acompañamiento socioeducativo, con un fuerte enfoque en el acceso al empleo y a la vivienda es clave en todo este proceso".

Entre los perfiles que pueden beneficiarse de la medida están las personas sin vivienda, personas alojadas temporalmente en pensiones u otros recursos residenciales, así como familias que han perdido recientemente el domicilio habitual. Para acceder, han de estar vinculadas a los servicios sociales de la ciudad y se diseña en cada caso y de manera conjunta un plan de intervención individualizado con un compromiso activo con su proceso de mejora personal y con los objetivos establecidos.

La comisionada de Acció Social, Sonia Fuertes, y la teniente de alcaldía Raquel Gil durante la presentación de los nuevos pisos de la red municipal de atención al sinhogarismo / AJUNTAMENT DE BARCELONA

Además de los alojamientos, el equipamiento incorpora múltiples zonas comunitarias "para favorecer la convivencia y el trabajo socioeducativo". Entre otras, una sala de talleres, una sala infantil, una aula de informática, una sala de reuniones y espacios destinados a actividades grupales, formación básica, para investigación de vivienda, apoyo mutuo y actividades de inclusión social. También hay un pequeño jardín y huerto urbano comunitario.

Un recurso temporal

La permanencia prevista en los alojamientos es de hasta dos años, con posibilidad de prórroga de un año adicional. El Ayuntamiento busca que ese periodo "permita consolidar un proceso de recuperación y autonomía que facilite posteriormente el acceso a una vivienda estable o al recurso social más adecuado según cada situación". Los 15 alojamientos se encuentran en la planta baja de un edificio construido por el Institut Municipal d'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMAHB) que incluye, en las plantas superiores, 60 viviendas dotacionales para personas mayores y 76 viviendas en régimen de alquiler social. Las obras de estas viviendas han supuesto una inversión municipal total de más de 18,3 millones de euros, y el coste de construcción de los alojamientos temporales es de 3,7 millones de euros.

Estas nuevas viviendas se suman a las cerca de 2.900 plazas de alojamiento temporal para personas en situación de sinhogarismo y exclusión social. Una red que el Ayuntamiento de Barcelona prevé ampliar en 132 más. Entre las actuaciones futuras, el consistorio destaca la incorporación progresiva de cinco pisos para jóvenes en situación de sinhogarismo, y la proyección de dos nuevos servicios APROP previstos por el 2028, que sumarán 112 alojamientos adicionales para familias, personas solas y jóvenes.