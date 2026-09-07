Barcelona incorpora el primer minibús 100% eléctrico a la movilidad de sus barrios

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha puesto en servicio el primer bus de barrio 100 % eléctrico de su flota. “Hoy incorporamos el primer bus de barrio 100 % eléctrico”, ha explicado la presidenta de TMB y primera tenienta de Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet. El vehículo se ha estrenado en la línea 185, que conecta el metro de Canyelles con la Vall d’Hebron, y durante las próximas semanas se incorporarán cuatro minibuses eléctricos más.

Los cinco minibuses forman parte de una licitación lanzada en julio de 2024 para adquirir un total de 23 nuevos autobuses eléctricos de baterías, con un presupuesto base de 19,2 millones, IVA incluido. El lote está formado por cinco minibuses, de entre 6 y 7,2 metros, y 18 autobuses de doble piso, de hasta 13 metros. Los vehículos se incorporarán definitivamente a la flota durante 2026 para sustituir aquellos que lleguen al final de su vida útil.

Actualmente, el servicio de bus de barrio cuenta con 22 líneas. El primer minibús se ha destinado a la línea 185 y los cuatro restantes se incorporarán a las líneas que lo requieran según las necesidades operativas. “Con cinco nuevos buses 100 % eléctricos podremos ir sustituyendo los que estaban funcionando bien, pero que necesitaban ir ganando fiabilidad”, ha señalado Bonet.

El nuevo vehículo es de la marca Yutong y corresponde al modelo E7S. Tiene una longitud de 6,97 metros, una anchura de 2,28 metros y una altura de 2,97 metros. Cuenta con capacidad para 26 personas, diez de ellas sentadas, y está equipado con una batería LFP de 176,04 kWh. El sistema está diseñado para realizar la carga durante la noche en las cocheras.

Mejora de la accesibilidad, seguridad y comodiad

Una de las principales características del minibús es su configuración de piso bajo, que permite ofrecer las mismas prestaciones de puertas y rampa que los autobuses estándar y articulados de TMB. Esta configuración supone una mejora en la accesibilidad, la seguridad y la comodidad de los pasajeros, especialmente para las personas con movilidad reducida. El modelo también cuenta con una de las mayores autonomías del mercado de minibuses.

La compra de los 23 vehículos cuenta con financiación mediante el contrato programa firmado con la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) y forma parte del proceso de descarbonización de la flota de TMB. La compañía prevé seguir aumentando el número de vehículos de cero emisiones durante los próximos años.

A finales de este año también llegarán a la flota 24 autobuses eléctricos articulados de 18 metros, adjudicados a BYD/Castrosua por 18 millones de euros. En 2027 se incorporarán otros 20 autobuses eléctricos estándar de 12 metros, adjudicados a Irizar por 10,7 millones de euros. Además, TMB ha licitado la incorporación de otros 56 autobuses eléctricos durante 2027.

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De ellos, 19 serán autobuses estándar, con un valor total de 10,6 millones de euros. Los otros 37 serán vehículos articulados eléctricos, que salen a licitación por un importe de 29,6 millones de euros. De los 19 vehículos estándar, 13 se destinarán a aumentar el número de autobuses en servicio y los otros seis a renovar la flota. En el caso de los articulados, 20 servirán para renovar vehículos y 17 para aumentar la flota. Con todas estas incorporaciones, TMB prevé alcanzar un total de 372 autobuses de cero emisiones, que representarán más del 30 % de la flota de la compañía.