El AMB invierte 2,6 millones de euros en la mejora de parques de Castelldefels, Sant Andreu de la Barca y Molins de Rei

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha inertido cerca de 2,6 millones de euros en la transformación de distintos espacios verdes metropolitanos. Estas obras de mejora consisten en la renovación del alumbrado, la colocación de cerramientos, la ampliación y renovación de equipamientos como juegos infantiles o áreas para perros, o bien la renaturalización de estos mismos ámbitos.

Este mes de septiembre están en marcha varias actuaciones en tres parques del Baix Llobregat: del Castell, de la Solana y del Pont de la Cadena —ubicados respectivamente en Castelldefels, Sant Andreu de la Barca y Molins de Rei—. Dos de los parques, el del Castell y el de la Solana, forman parte de la red de parques metropolitanos (XPM), lo que significa que la gestión integral corre a cargo de la administración metropolitana, mientras que el parque del Pont de la Cadena es de gestión municipal y el AMB se encarga de la redacción y ejecución de los proyectos de mejora.

Mejora de la iluminación del parque del Castell

El AMB y el Ayuntamiento de Castelldefels impulsan la renovación integral del alumbrado de los caminos del parque del Castell para "mejorar la calidad del espacio público, incrementar la eficiencia energética y reducir el impacto ambiental de la instalación". La actuación comporta una inversión de 307.074,86 euros a través del Plan de sostenibilidad ambiental (PSA) y consiste principalmente en la sustitución del alumbrado actual por tecnología led de alta eficiencia, manteniendo buena parte de las columnas y del cableado existentes. El proyecto también prevé incorporar nuevos puntos de luz en los tramos en los que se han detectado déficits de iluminación y redistribuir algunas columnas para garantizar unos niveles lumínicos más homogéneos y adaptados a la normativa vigente.

"El nuevo alumbrado permitirá reducir el consumo energético, minimizar la contaminación lumínica y la luz intrusa, disminuir el deslumbramiento y dirigir la luz únicamente hacia los espacios necesarios, a fin de mejorar tanto el confort visual como la percepción de seguridad de los usuarios del parque", apunta el AMB en un comunicado. En total, se renovarán 119 luminarias y se instalarán 30 nuevas columnas en los puntos que lo requieran según el estudio lumínico. Así se consolida una red de alumbrado más eficiente, sostenible y adaptada a las necesidades actuales del parque.

También en Castelldefels, se ha instalado una valla perimetral de altura suficiente para impedir el acceso y mejorar la seguridad de los vecinos y visitantes. La valla está constituida por perfiles laminados de acero Corten, un material muy representativo del parque, ya que este espacio verde metropolitano tiene muros de contención de chapa de Corten en forma de zigzag en la calle del Bisbe Urquinaona. "El acero Corten, también conocido como acero para la intemperie, es un material de alto rendimiento que combina durabilidad, estética y bajo mantenimiento. El cierre tiene unos 900 metros de longitud y consta de ocho puertas en total", apunta el consistorio.

La fabricación, el suministro y la instalación del cierre perimetral del parque del Castell han costado 364.999,21 euros (financiación PACTE 25-28) y se han llevado a cabo en un plazo de ocho meses.

Obras de mejora del parque de la Solana

Las obras del parque de la Solana de Sant Andreu de la Barca tienen por objeto la mejora y renovación de diferentes equipamientos y sectores: la zona deportiva, el área de juegos infantiles y el alumbrado. Además, también se prevé la creación de un área de esparcimiento para perros y de un recinto para el mantenimiento del parque.

Estas actuaciones, que durarán aproximadamente ocho meses, incluyen un importante refuerzo de la vegetación, mediante la plantación de nuevos árboles para generar más sombra y la plantación de arbustos, y una gestión del agua más sostenible que permitirá la infiltración del agua de lluvia en el propio parque para favorecer el crecimiento de la vegetación y la nutrición del subsuelo. La actuación ha costado en total 1.396.364,82 euros, de los que 242.451,54 euros corresponden al Programa de actuaciones de cohesión territorial (PACTE) y 1.153.913,28 euros corresponden a financiación municipal.

Mejoras en el parque del Pont de la Cadena

El AMB y el Ayuntamiento de Molins de Rei impulsan la transformación del parque del Pont de la Cadena de este municipio. Con un presupuesto de 524.381,90 euros y un plazo de ejecución de seis meses, el proyecto da continuidad a la reciente renaturalización que sustituyó el antiguo parque por un espacio más verde, con nuevos itinerarios, una gran pérgola central y zonas ajardinadas. La situación de sequía impidió completar las plantaciones previstas, y los primeros meses de uso del parque han permitido detectar nuevas necesidades de uso y funcionamiento que este proyecto resuelve.

La actuación tiene por objetivo completar los equipamientos del parque, mejorar su uso cotidiano con la incorporación de nuevos servicios, zonas de estancia y de juego, espacios de sombra y una mayor accesibilidad, y al mismo tiempo mantener la coherencia con el proyecto paisajístico ejecutado recientemente.