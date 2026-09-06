La subida del Tributo Metropolitano del área de Barcelona reactiva el rechazo vecinal: "Es desproporcionada"

El histórico rechazo vecinal al Tributo Metropolitano del área de Barcelona se ha recrudecido a raíz de la reforma fiscal que ha llevado a 240.000 hogares a empezar a pagar el impuesto. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la administración pública que recauda este singular recargo sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), había advertido de incrementos en los recibos de un 10% como máximo. Sin embargo, los contribuyentes afectados —lo pagan unos dos millones de hogares— denuncian ahora "incrementos abusivos y desproporcionados".

Lo estima así Armand Capdevila, portavoz de la Plataforma No Tribut AMB Unificada, que lidera las reivindicaciones contra el tributo. "Hemos comparado recibos del 2025 y el 2026 y detectamos incrementos desproporcionados de hasta el 650%", lamenta Capdevila. Las mayores subidas del impuesto metropolitano se esperaban en los inmuebles superiores a un valor catastral superior a 49.213,77 euros, ya que los que están por debajo de esa cifra hasta ahora estaban exentos del tributo y la cuota media que empezarán a pagar será de 17,5 euros anuales, según datos del propio AMB.

Sobre esos pisos, la gran mayoría amplios y en buenas zonas, la entidad vecinal está convencida de que los locales comerciales "han sido más favorecidos con el Tributo del 2026" que los hogares. Para ilustrarlo, Capdevila muestra los mensajes recibidos de vecinos de ciudades como Sant Boi de Llobregat, Pallejà o Sant Vicenç dels Horts. "Yo pagaba 16 € y ahora pago 29 €", comenta un vecino. "Yo he calculado más de un 70% más que el año pasado, ya está bien", aduce otro. Un ciudadano de Pallejà tilda el incremento de "abusivo": "He pasado de pagar 43 €a 112 €, todo mi apoyo a cualquier acción de protesta", lamenta.

El malestar vecinal convive con el Tributo Metropolitano especialmente desde el año 2019, el punto de inflexión de las críticas ciudadanas: fue entonces cuando, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), empezó a cobrarse en los municipios de la segunda corona metropolitana —Cerdanyola del Vallès, Barberà del Vallès o Molins de Rei, por ejemplo—, hasta ese momento exentos.

La búsqueda del encaje legal del Tributo

A la reforma fiscal que el AMB acaba de sacar adelante la han precedido conversaciones entre la administración metropolitana y el Ministerio de Hacienda, tal y como avanzó este diario. El objetivo de las mismas era hallar en la Ley de Haciendas Locales un encaje legal al Tributo Metropolitano para que su reformulación no afectase financieramente al AMB, que ha venido recaudando años atrás unos 130 millones con el impuesto.

Pese a la singularidad estatal que representa el ente metropolitano, la tensión en Madrid ha obstaculizado que estas negociaciones lleguen por el momento a buen puerto. El ente metropolitano está preocupado porque la Justicia le ha obligado ejecutar una reforma fiscal en detrimento de los contribuyentes particulares y con la que ha perdido 40 millones de ingresos propios, poniendo en peligro sus inversiones. El escenario de bloqueo político ha llevado al AMB a escalar institucionalmente su reclamación en el Congreso de los Diputados en torno a este recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) único en España.

El sabor de la reforma fiscal es agridulce en el AMB porque representa una victoria de las grandes empresas en detrimento de las economías domésticas. Si hasta ahora los inmuebles en poder de las grandes sociedades tributaban más, ahora lo harán en la misma medida que los particulares. Es la consecuencia de los triunfos judiciales de Endesa, Naturgy y Enagás, que llevan años ganando en el Tribunal Supremo recursos contra las distintas ordenanzas del Tributo Metropolitano desde el año 2020.

Este diario ya contó que en el origen de esas demandas hay liquidaciones tributarias, valoradas en 5,7 millones de euros entre 2020 y 2024, que las grandes energéticas han venido considerando "ilegales". Esencialmente, argumentan en sus recursos, por sufrir en su tributación de los denominados Bienes de Características Especiales (BICES) un agravio comparativo respecto a los otros tipos de inmuebles gravados por el Tributo Metropolitano: los urbanos —por los que tributa la ciudadanía— y los rústicos.

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Casi una decena de sentencias judiciales del Tribunal Supremo les han dado la razón: el Tributo Metropolitano no puede introducir novedades jurídicas, como exenciones, tipos diferenciados o reducciones en la cuota, que no contemple ya la regulación estatal del IBI, el impuesto sobre el que se calcula. La ordenanza fiscal del tributo para este 2026 elimina esas diferencias, homogeneiza el régimen fiscal del Tributo con el IBI y aspira a cerrar el capítulo judicial que tantos quebraderos de cabeza le ha causado al AMB los últimos años.