Sarah Gerbaud, ejecutiva farmacéutica francesa: "Barcelona se está consolidando como polo europeo en salud, investigación e innovación"

Sarah Gerbaud Chatard, francesa, 40 años, casada y madre de dos hijos. Reside en Barcelona desde hace cinco años, tras una trayectoria internacional en Europa, Nueva Zelanda y México. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria farmacéutica y en 'health tech' (tecnología aplicada a la salud). Actualmente es directora general para España, Portugal y Andorra de SERB Pharmaceuticals, una compañía francesa con más de 600 empleados especializada en medicamentos esenciales para enfermedades raras, atención de emergencia y contramedidas médicas para los riesgos NBQ (Nucleares, Biológicos y Químicos).

¿Por qué escogiste Barcelona?

Barcelona fue una elección tanto personal como profesional. Por mis raíces familiares siempre sentí una conexión muy fuerte con España -mi abuelo era español-, pero también por el dinamismo de la ciudad, que se está consolidando como un polo europeo clave en salud, investigación e innovación. Hace 20 años empecé mi carrera de farmacéutica en el Hospital Vall d’Hebron, uno de los centros más reconocidos de Europa en medicina especializada.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Barcelona combina una calidad de vida excepcional con un ecosistema de salud en plena expansión. Cuenta con centros de referencia como el Parc Científic de Barcelona (PCB) y el nuevo CaixaResearch Institute, primer centro dedicado a la inmunología en España y Portugal. A ello se suman hubs internacionales de compañías como AstraZeneca, Sanofi o Novartis y el impulso de la 'health tech' con Barcelona Health Hub. Por esta razón, hemos apostado por abrir las oficinas de SERB en Barcelona.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

El acceso a la vivienda es, sin duda, el principal reto. Cada vez más familias de clase media se ven desplazadas del centro. Profesionales esenciales -como enfermeros, bomberos o profesores-, clave para la ciudad, deberían ser prioritarios en las políticas de vivienda.

Para ello, es necesario desplegar medidas concretas de apoyo a la clase media (ayudas financieras y mecanismos que ofrezcan garantías a los propietarios). Al mismo tiempo, es importante reforzar la seguridad y mejorar la competitividad fiscal para seguir atrayendo talento e inversión.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Espero que Barcelona consolide su papel como un gran polo europeo de salud e innovación, impulsando la colaboración entre los hospitales y la investigación pública y privada, así como atrayendo talento e inversión, sin perder su equilibrio social. El desafío será crecer sin comprometer la accesibilidad para las familias ni su identidad como una ciudad abierta y diversa.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos?

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Hoy Barcelona es mi ciudad, también por una razón muy personal: mi abuelo fue médico aquí, donde estudió antes de verse obligado a exiliarse a Francia. Volver tiene, para mí, un significado especial, casi como cerrar un círculo. Además, vivir aquí es también una oportunidad de transmitir a mis hijos la cultura española y catalana. Van a una escuela local, lo que les permite crecer plenamente integrados en el entorno y enriquecerse con esta doble cultura que forma parte de nuestra historia familiar.