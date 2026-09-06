Los ‘running clubs’ disparan su popularidad en Barcelona: "Cada día nace uno nuevo"

Barcelona se está consolidando como una ciudad referente en deporte, bienestar y actividad física. La proliferación de gimnasios especializados en disciplinas como el barre o el yoga, junto con el aumento de las inscripciones en carreras populares y los récords de participación registrados en pruebas como la Mitja Marató de Barcelona, evidencian una tendencia al alza de la ciudadanía por la práctica deportiva.

Uno de los fenómenos que más ha crecido en los últimos años es el de los ‘running clubs’, grupos de personas que se organizan para correr en comunidad. Según Óscar Rabaldán, creador de BCN Run Hub, una plataforma especializada en recopilar información del sector, Barcelona registra más de cinco convocatorias diarias, de lunes a domingo y en diferentes franjas horarias, que van desde las 6 h hasta las 00 h. “Cada día nace un ‘running club’ nuevo. Ya es difícil contabilizar cuántos hay”, asegura en una entrevista para EL PERIÓDICO.

El funcionamiento es sencillo. Una o dos veces por semana, según el club, decenas de corredores se citan en un punto concreto de la ciudad para iniciar un recorrido conjunto que puede oscilar entre los 5 y los 10 kilómetros. Al terminar, celebran el ‘after run’, donde muchos de participantes toman algo en un bar de la zona. La convocatoria varía de un club a otro.

Algunos reúnen a unos 30 participantes, mientras que otros superan el centenar, casi siempre con una paridad entre hombres y mujeres. El perfil también es diverso. Hay corredores experimentados, otros que llevan ya un tiempo entrenando y quienes acaban de empezar.

Fenómeno social

El éxito de las comunidades ‘runners’ responde a un cambio de paradigma en la forma de entender el ocio y la socialización, sumado a que las nuevas generaciones se preocupan cada vez más por su bienestar físico. Hairo Hernández, del Running Club Barcelona (RCB), declara que "los jóvenes ya no están interesados en la fiesta. Ahora buscan nuevas iniciativas donde poder socializar".

Muchos de estos clubes han convertido el ‘running’ en una vía para impulsar comunidad y ser un espacio donde conocer gente, crear vínculos y favorecer la integración de nuevos residentes. Un ejemplo de ello es Midnight Runners Barcelona, originario de Londres y presente en más de 19 países, cada miércoles reúne a más de 200 personas. “Aparte de ser un ‘social train’, queremos ser un espacio de inclusión para personas que acaban de llegar a Barcelona” explica Matías Saavedra, capitán ‘crew’ del ‘run club’.

Los propios corredores corroboran esta visión. Eduardo Burga, que llegó de Perú hace seis meses, encontró en Saturnday Run Club un espacio donde sentirse acogido. "Cuando llegué a España, lo primero que busqué fue un ‘run club’. En Saturnday, me integraron muy rápido, algo que agradecí mucho", explica a este diario. En la misma línea, Omar Salido, también miembro del club, afirma que lo más importante es poder correr con gente abierta y hacer amistades “para mí es fundamental crear un nuevo grupo de personas" añade.

El carácter internacional de Barcelona refuerza esta función social. Aunque hay grupos formados mayoritariamente por corredores locales, en muchos ‘run clubs’ la presencia de extranjeros supera el 65 %, hasta el punto de que el inglés se ha convertido en la lengua vehicular de los entrenamientos. Como ocurre en Running Club Barcelona (RCB) o en Club Rodeo, cuyos responsables aseguran que “una parte importante de la comunidad está formada por residentes internacionales y expatriados”.

Una foto de archivo de un 'running club' en Barcelona. / El Periódico

Impacto empresarial

El auge de las comunidades ‘runners’ también ha impactado en el sector empresarial. Compañías consolidadas en la venta de productos deportivos han creado sus propios ‘run clubs’. En 2017, Adidas lanzó adidas Runners Barcelona, un proyecto global centrado en organizar entrenamientos semanales para todo tipo de corredores. En la misma línea, la marca Sprinter creó el año pasado Sprinter Run Club. Sara Ribeiro, Global Brand Manager señala que “desde la compañía queremos acompañar a las personas más allá de la compra y formar parte de su experiencia deportiva”.

La misma lógica siguen también los negocios locales. Es el caso de Stamina, una cafetería de especialidad y tienda de productos para ‘running’, que abrió sus puertas en febrero de 2026. Desde sus inicios, el establecimiento vio la necesidad de impulsar paralelamente un ‘running club’. "Queríamos crear una conexión más cercana y participativa con los clientes", argumenta Emmanuel Beauchard, propietario del local.

Paralelamente, muchos de los clubs cuentan con sponsors. Los patrocinios suelen traducirse en acciones como pruebas de producto, presentaciones de nuevos lanzamientos, creación de contenido para redes sociales o eventos exclusivos. Un ejemplo es Club Rodeo que ha colaborado con marcas como Puma, Asics y La Roca Village. “Ofrecemos a las empresas acceso a una comunidad muy comprometida" sostienen desde el ‘run club’.

Incluso hay ‘run clubs’ que se han profesionalizado como ocurre con Cri Cri Crew que actualmente ofrece planes de entrenamiento personalizados dirigidos por Neus Rusiñol, entrenadora profesional de Nike, y ha ampliado su actividad hasta convertirse en una agencia de representación de corredores.

Barcelona: el escenario ideal

Barcelona se ha convertido en el escenario perfecto para los ‘running clubs’. Todos los entrevistados coinciden en que el buen clima permite entrenar al aire libre durante prácticamente todo el año. Mientras que “la presencia de playa, montaña y una gran variedad de recorridos propician el aumento de participantes", explica Alejandro Lombardo, organizador del ‘run club’ Spaceship Running.

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Todos estos factores han contribuido a consolidar la ciudad condal como un referente del ‘running’. A nivel nacional, Ordinary Run Club considera que "probablemente Barcelona sea la ciudad con la cultura del ‘running’ más desarrollada de toda España". En el ámbito internacional, "sin duda ya es una de las grandes referencias europeas junto con Londres, París y Berlín”, destacan los impulsores de Club Rodeo. Los distintos clubs coinciden que la ciudad atraviesa una época dorada y será un “fenómeno que seguirá creciendo con fuerza”.