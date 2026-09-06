El histórico Hotel España de Barcelona estrena renovación deslumbrante bajo la marca Ocean Drive

Poco más de quince años después de una reforma que le dio las cuatro estrellas y lo convirtió en un alojamiento histórico capaz de atraer turismo de calidad al Raval, el Hotel España estrena nueva etapa y renovación añadiendo la marca Ocean Drive a su nombre. El establecimiento completará toda su puesta a punto este mes, de cara a la inauguración oficial que celebrará el 1 de octubre con la vocación de reforzar su "vínculo con la ciudad". Tanto para el huésped que puede sumergirse en su arquitectura y en la historia del barrio y la ciudad, como para el barcelonés incitado a conocer sus nuevas zonas comunes.

El restaurante Fonda España, en los bajos del Hotel España Ocean Drive.. / Belén González / EPC

Ubicado en la calle de Sant Pau, el hotel de 82 habitaciones tiene el gancho de estar a solo unos pasos de la Rambla y el Gran Teatre del Liceu, y de haber potenciado su riqueza artística. Todo un imán para los viajeros estadounidenses, australianos, canadienses y del norte de Europa, que destacan entre sus clientes y en las últimas semanas han podido estrenar ya las nuevas habitaciones.

La cadena OD Hotels, originaria de Ibiza y que en Barcelona ya operó otro gran hotel en la calle de Aragó, se hizo con la gestión del Hotel España el verano de 2023, aunque inició la reforma en julio de 2025. El establecimiento mantiene las cuatro estrellas pero cambiado su interiorismo por completo, diseñado por el estudio de Lázaro Rosa Violán, con la voluntad de estar más en sintonía con la estética modernista del centenario hotel. El clasicismo con aires de Art Noveau de su mobiliario le ha hecho brillar de nuevo, como recogen ya las 'reviews' de los viajeros en internet.

Un barman en la barra del Dorita Cocktail Bar. / Belén González / EPC

Salones protegidos

En una visita guiada para EL PERIÓDICO, su director Eduard Soler detalla que en una primera fase rediseñaron las habitaciones que dan a Sant Pau, y posteriormente las del segundo bloque que asoma a su patio interior y se vislumbra ya desde la famosa Sala Sirenas, donde se sirven los desayunos. Cabe recordar que el inmueble data de 1850, aunque casi una década después se convirtió en la Fonda España, siendo ampliado en diversas fases. La Exposición de 1888 lo llevó a categorizarlo como hotel, siendo el primer gran alojamiento de la ciudad, según muchos historiadores. Pero sería a final de siglo XIX cuando sus propietarios encargaron la reforma al arquitecto Lluís Domènech i Montaner, que culminaría en 1904 con el reconocimiento local como mejor establecimiento comercial de la ciudad, cuya huella se preserva y potencia desde entonces en muchas de sus estancias, donde destacan los fabulosos esgrafiados de Ramon Casas.

La Sala Sirenas, donde se sirve el desayuno. / Belén González / EPC

Esa larga historia le llevó a ser punto de encuentro de la burguesía catalana, de intelectuales, de huéspedes ilustres y a haber vivido mil vidas. Desde la hotelera a hospital de campaña durante la Guerra Civil y hasta residencia religiosa. Sin embargo, hasta principios de los años 2000 había ido languideciendo como alojamiento de dos estrellas con turistas de bajo presupuesto. Hasta que el Grupo Cadarso, como nuevo propietario, llevó a cabo su reforma integral y le devolvió el esplendor en 2010, para explotarlo directamente durante más de una década. Tras alquilarlo a OD Hotels para su gestión, ha sido la empresa ibicenca quien ha asumido la renovación, preservando sus históricas salas, que están protegidas como bien cultural de interés local (BCIL) y alimentando la "experiencia barcelonesa".

Reconfiguración en la planta baja

Lo que sí ha reinventado la nueva marca para reactivar el Hotel España Ocean Drive ha sido la distribución de una parte de la planta baja. Nada más entrar se ha creado el Dorita Cocktail Bar donde antes estuvo la recepción, de manera que invite más a adentrarse para tomar una buena copa o acceder al restaurante, sin perder ojo de sus tesoros modernistas. La zona de registro de los huéspedes se ha desplazado ahora a la izquierda, junto a la sala que preside la chimenea escultórica de Eusebi Arnau, cuya redecoración culminará en próximas semanas en colaboración con una librería que dotará de contenido a sus estanterías. Cualquier visitante podrá adentrarse en distintos aspectos de Barcelona: la historia del Raval, la visión de Domènech i Montaner, la ciudad del diseño o la más canalla.

Una de las habitaciones de la cuarta planta del Hotel España Ocean Drive. / Belén González / EPC

Del mismo modo, se rematará el Vynil Corner, junto a su escalera central, con una selección de 200 vinilos vinculados a la ciudad, de música clásica a la rumba de Peret o la 'banda sonora' de locales que fueron determinantes para festivales como el Sónar. Podrán escucharse in situ y a libre elección con auriculares.

La planta baja aloja también el espacio que fue motor del inmueble: el restaurante Fonda España, que prosigue bajo la asesoría del multiestrellado chef Martín Berasategui. Misma cocina y esencia, solo que en la nueva etapa cambia su formato para ofrecer un menú de mediodía a 45 euros, la opción de carta y un menú degustación de 95 euros que recorre su recetario. El espectacular comedor cuyos techos y paredes están preservados, solo ha visto mejoras en el nuevo mobiliario y el arreglo de los espejos, y es la única parte que por la logística de las obras tuvo que permanecer cerrada unos meses.

Lavabo unisex de diseño y club para eventos privados

El lavabo reinventado por Rosa Violán mantiene piezas centenarias como su lavamanos de mármol, pero se ha repensado para ser unisex y asombrar al usuario. Y aún a nivel de calle, estos días prosiguen las obras de una última estancia, el Dorita Club, un espacio que de momento será para eventos privados de pequeños grupos, donde anteriormente hubo una sala de reuniones. Se ha insonorizado totalmente y decorado para albergar desde fiestas a presentaciones, relata Soler.

El Patio de las Monjas, desde al que se accede a parte de las habitaciones del hotel.oto: Belén González / EP / Belén González / EPC

En lo alto del hotel --que es 'pet friendly' para mascotas de hasta 10 kilos-- reina el Sky Bar, totalmente renovado. Mantiene su pequeña pero coqueta piscina, y se ha reconfigurado en dos niveles para potenciar las vistas, que abarcan de los terrados del Raval al horizonte de Montjuïc, la Sagrada Família y la Rambla. Allí se puede tomar un trago y escuchar música en vivo algunas tardes hasta las 22.00 horas.

También en las alturas, tres habitaciones se distinguen por contar con terraza propia. Pero otras muchas ofrecen balcones a la calle, desde donde muchos alojados observan fascinados la "autenticidad" del barrio, las viviendas de los bloques de enfrente, el trajín de la calle, que en este tramo no es conflictivo, y la vitalidad del centro de Barcelona. El llamado patio de las Monjas es otro espacio interior donde recrearse, tanto con su luz como con la belleza de la instalación con que lo han vestido.

Un sector del renovado Sky Bar, en la azotea del hotel. / Belén González / EPC

Las habitaciones, a partir de 16 m2 y hasta los más de 70 de su suite, comparten mobiliario y acabados, aunque según la planta se han decorado en tonos rojo, azul u ocre, para darles más personalidad. Teléfonos antiguos y radios Marshall favorecen esa mirada al pasado, con el confort del siglo XXI, pero culto a lo "analógico", subraya el director. En lugar de QR, desplegarán directorios físicos con datos del barrio y la inmersión barcelonesa a partir de los valores del local. Y también los esnacs son o serán a corto plazo de proximidad --ya ofrecen cápsulas de café Dalston, del barrio y elaborado en la provincia--, valores que reinvindica el grupo hotelero.