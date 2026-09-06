Un helicóptero a baja altura desata la confusión y las quejas de los vecinos en el centro de Barcelona

Los vecinos de la ciudad de Barcelona se han despertado sobresaltados esta mañana de domingo por la presencia de un helicóptero que sobrevolaba a baja altura las calles del municipio.

Según la web flightradar24, que registra los vuelos de todas las aeronaves que emiten su localización, el helicóptero ha comenzado su marcha a las 7.29h de la mañana. A partir de las 9.00h, los ciudadanos han notificado de que el ruido era constante y que el vehículo volaba a poca altura.

El sonido ha desatado las quejas de los ciudadanos, que no entendían por qué no paraba de dar vueltas a primera hora de la mañana.

La explicación

Aunque a primera vista parecía un operativo de los Mossos d'Esquadra, la explicación es muy distinta: se trata de un rodaje audiovisual que contaba con todos los permisos en regla. Los colores azul oscuro y los cuadros rojos podían llevar a la confusión, pero no tenía rotuladas las letras de Mossos d'Esquadra, por lo que podría tratarse de un rodaje de ciencia ficción.

El recorrido del helicóptero incluyó principalmente la Dreta de l'Eixample y sectores de Sant Martí y Horta-Guinardó. Uno de los puntos donde más se dejó ver fue el entorno de la Sagrada Família, sobre la que realizó varias pasadas a lo largo de la mañana.

Quejas y comentarios

Las quejas de los vecinos se han centrado en la confusión y los ruidos, algunos usuarios de la red social X (antes Twitter) no han dudado en compartir sus avistamientos:

Películas y producciones

La aeronave en cuestión es un Airbus Helicopters AS355 Ecureuil 2 (matrícula EC-KYJ), equipado con una cámara frontal de alta precisión para rodajes aéreos. Aunque este domingo trabajaba para una productora audiovisual, se trata de un modelo igual al que utilizan habitualmente los Mossos d'Esquadra en labores de vigilancia y orden público. La nave tiene capacidad para unos seis ocupantes y alcanza velocidades superiores a los 240 km/h.

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Y es que Barcelona ha sido escenario de numerosas películas y producciones nacionales e internacionales a lo largo de su historia. Desde míticas como 'A tres metros sobre el cielo' con Mario Casas de protagonista o 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar, hasta grandes superproducciones de acción como 'Uncharted' o la aclamada serie de Netflix 'El cuerpo en llamas', la capital catalana es un plató habitual que acoge con frecuencia este tipo de rodajes aéreos.