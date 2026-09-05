Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería NacionalCeutaManresaSeat VolkswagenViajes ImsersoVolcán KrakatoaFutbol en catalàCamp NouMulta ambulanciaMédica cubana camareraBombero ayudó a que nacieraUnai fontanero
instagramlinkedin

En Directo

Movilidad

Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona , Rodalies y metro

Sigue la situación de la movilidad en Barcelona y Catalunya, con el estado de las principales carreteras y del transporte público

Un accidente mortal de un camión mantiene cortada la Ronda Litoral de Barcelona durante más de seis horas

Cortada la C-58 por un incendio de vegetación en el arcén a a altura de Ripollet

Cortada la C-58 por un incendio de vegetación en el arcén a a altura de Ripollet / Trànsit

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

EL PERIÓDICO redobla su apuesta por la información de servicio ofreciendo a sus lectores este hilo recopilatorio de los principales hechos relacionados con la movilidad en Barcelona y el resto de Catalunya. Dedicaremos especial atención a carreteras como las rondas de Barcelona o la autopista AP7, así como a la situación en Rodalies y otros transportes públicos clave. También recopilaremos los sucesos excepcionales en el resto de vías de la red de infraestructuras de movilidad.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Caos de tráfico en Barcelona: cortada totalmente la Ronda Litoral por un accidente y colas kilométricas en la AP-7
  2. Decisión pionera sobre multirreincidencia: Barcelona logra la prisión provisional para un ladrón que acumula 34 condenas firmes
  3. Los Mossos detienen a una mujer presuntamente relacionada con la muerte del bebé de La Mina
  4. Empiezan las obras de la sede operativa de Mossos en la Barcelona metropolitana de cara al 2029
  5. El Govern se compromete con L’Hospitalet al traslado de una subestación eléctrica que torpedea el plan del Clínic
  6. El Síndic de Greuges de Barcelona reclama alternativas residenciales antes de desalojar el asentamiento de La Sagrera
  7. Dos heridos graves, uno de ellos crítico, por una fuga de gas de un barco en el Port de Barcelona
  8. Localizado el cadáver de un bebé envuelto en una bolsa en un bloque de La Mina

La 'superilla' del Poblenou cumple 10 años: de la prueba piloto a un modelo en continua expansión en Barcelona

La 'superilla' del Poblenou cumple 10 años: de la prueba piloto a un modelo en continua expansión en Barcelona

La superilla de Poblenou cumple 10 años: una década que cambió la forma de vivir la calle

Directo | Cortada la C-58 por un incendio de vegetación en el arcén a a altura de Ripollet

Directo | Cortada la C-58 por un incendio de vegetación en el arcén a a altura de Ripollet

El turismo chino regresa con fuerza a Barcelona y crece un 30% este año tras multiplicar las conexiones aéreas

El turismo chino regresa con fuerza a Barcelona y crece un 30% este año tras multiplicar las conexiones aéreas

El espectacular pueblo de cuento a solo 40 minutos de Castelldefels

El espectacular pueblo de cuento a solo 40 minutos de Castelldefels

Cadaqués, Puigdemont y el triste atentado de las Ramblas

Los pubs irlandeses de Barcelona recelan del auge de estos locales: "Como mucho, hay unos 7 u 8 auténticos"

El Bicing cierra el verano con un aumento del 4% de usos respecto a la misma época de 2025