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Movilidad
Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona , Rodalies y metro
Sigue la situación de la movilidad en Barcelona y Catalunya, con el estado de las principales carreteras y del transporte público
Un accidente mortal de un camión mantiene cortada la Ronda Litoral de Barcelona durante más de seis horas
EL PERIÓDICO redobla su apuesta por la información de servicio ofreciendo a sus lectores este hilo recopilatorio de los principales hechos relacionados con la movilidad en Barcelona y el resto de Catalunya. Dedicaremos especial atención a carreteras como las rondas de Barcelona o la autopista AP7, así como a la situación en Rodalies y otros transportes públicos clave. También recopilaremos los sucesos excepcionales en el resto de vías de la red de infraestructuras de movilidad.
Incendio estabilizado
El incendio de vegetación y barracas en la C-58, en dirección norte, en Ripollet, está estabilizado, explican los Bombers en la red social 'X', aunque mantienen "activadas 7 dotaciones terrestres y un helicóptero bombardero".
Se abre un carril al tráfico, aunque hay 5 kilómetros de retenciones.
El fuego afecta a los huertos
El Servei Català de Trànsit ha informado de que se ha cortado la C-58 a la altura de Ripollet, en dirección norte, debido a un incendio de vegetación.
El aviso se recibió a las 16:23 h. Los Bomberos de la Generalitat han informado de que las llamas han afectado a vegetación, huertos y algunas barracas que había en la zona, y que se han destinado ocho dotaciones.
Por precaución, se ha detenido el tráfico mientras los efectivos trabajan para extinguir el incendio.
Cortada la C-58 por un incendio de vegetación en el arcén a a altura de Ripollet
Trànsit ha cortado la C-58 a la altura de Ripollet por un incendio de vegetación cerca del arcén.
Un detenido y una quincena de denuncias en un macrocontrol de camiones de transporte en la AP-7 en el Alt Penedès
Un macrocontrol de camiones de transporte en la AP-7 en Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès) ha finalizado con un detenido, un investigado y una quincena de denuncias. Los Mossos d'Esquadra han inspeccionado este sábado por la mañana un total de 35 vehículos pesados en uno de los principales ejes viarios de Cataluña con el objetivo de reducir la siniestralidad.
El balance final ha sido de 15 denuncias por incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso; una denuncia por falta de ITV; un investigado por la manipulación del tacógrafo; y un detenido por un delito de falsedad documental.
Colapsadas las rondas de Barcelona
Las rondas de Barcelona presentan bastante tráfico, con varios tramos de retenciones y congestión, con 7 kilómetros de retenciones en la B-20 y otros 9 en la Litoral. Un escenario complicado al que se suma la AP-7, con hasta 10 kilómetros de colas
La AP-7 mantiene retenciones en ambos sentidos y se complican los accesos a Barcelona
A esta hora hay congestión en varios puntos de la red de carreteras catalanas.
La AP-7 concentra las principales retenciones: en sentido Girona, entre la Roca del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda, con un carril cortado por la retirada de un vehículo, y en sentido Tarragona, entre Barberà del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda.
También hay tráfico intenso en dirección norte por la B-20, en Barcelona, y en sentido sur por la Ronda Litoral (B-10), entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs. La C-58, en sentido sur, también registra congestión entre Barcelona y Montcada i Reixac.
Se complica la circulación en las rondas y la AP-7
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa de circulación congestionada en varios puntos de la red viaria de Barcelona. En la AP-7, un accidente provoca largas retenciones en sentido Girona entre la Roca del Vallès y Mollet del Vallès, con un carril cortado.
También hay congestión en la B-20, tanto en sentido sur, entre Cornellà de Llobregat y l’Hospitalet de Llobregat, donde un accidente obliga a cortar un carril, en sentido norte, en Barcelona. La B-10, la Ronda Litoral, registra asimismo tráfico intenso en sentido sur, hacia el Nus del Llobregat.
Retenciones en la AP-7 por dos accidentes
El Servei Català de Trànsit (SCT) informa de retenciones en dos puntos de la AP-7 por sendos accidentes. En sentido Girona, hay congestión entre la Roca del Vallès y Parets del Vallès, mientras que en sentido Tarragona también se registran colas entre Barberà del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda, donde hay vehículos en el arcén.
Incidencia en la R11 entre Figueres y Llançà
Rodalies informa de una incidencia en la infraestructura entre Figueres y Llançà que afecta a la circulación de los trenes de la línea R11. Los convoyes pueden permanecer detenidos o aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximen al punto afectado.
Un carril cortado en la AP-7 en Cerdanyola
La AP-7 tiene un carril cortado en el Vallès en sentido Tarragona y registra retenciones entre Cerdanyola del Vallès y Badia del Vallès. La incidencia se debe a la retirada de la carga de un camión, según informa el Servei Català de Trànsit.
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