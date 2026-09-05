Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona , Rodalies y metro

El fuego afecta a los huertos

El Servei Català de Trànsit ha informado de que se ha cortado la C-58 a la altura de Ripollet, en dirección norte, debido a un incendio de vegetación.

El aviso se recibió a las 16:23 h. Los Bomberos de la Generalitat han informado de que las llamas han afectado a vegetación, huertos y algunas barracas que había en la zona, y que se han destinado ocho dotaciones.

Por precaución, se ha detenido el tráfico mientras los efectivos trabajan para extinguir el incendio.