El turismo chino regresa con fuerza a Barcelona y crece un 30% este año tras multiplicar las conexiones aéreas

Tras la casi ‘extinción’ del turismo chino que acusó Barcelona después de la pandemia, el gigante asiático vuelve a dejarse ver con fuerza en las calles de la capital catalana. En los siete primeros meses del año es la nacionalidad que más ha crecido (30,2%) entre los visitantes alojados en hoteles de la ciudad y todo indica a que superará de lejos los más de 233.000 que registró en 2025, su mejor dato en la serie histórica. Pero más allá de las cifras, el resurgir este turista llega con nuevos perfiles y hábitos: menor peso de las compras y más interés en las experiencias locales y gastronómicas.

Un grupo de viajeros chinos en el centro de Barcelona. / Jordi Otix / EPC

En los siete primeros meses de 2026, los viajeros chinos supusieron un 3,25% del total de huéspedes en Barcelona, como avanzó este diario el pasado agosto, algo así como más de la mitad de los franceses registrados, por hacer una comparación. Están muy por debajo del viajero internacional por excelencia (14,7% de EEUU), pero ocupa la séptima posición en el ránking de nacionalidades extranjeras de turistas que pernoctan en hoteles. Este recuento no incluye los pisos turísticos o domicilios de familiares.

Peso estratégico

En ese contexto, los 174.434 contabilizados hasta julio destacan por su valor estratégico. Es uno de los mercados deseables en la planificación de Turismo de Barcelona, porque representa a un viajero desestacionalizado (no viene en verano en busca de sol y playa, sino a lo largo de todo el año), con alto consumo de actividades culturales, buen comprador, tranquilo y cívico. El potencial de crecimiento de este mercado es descomunal, pero la capital catalana apunta a captar selectivamente a este visitante, con intereses en la experiencia local genuina y de nivel medio-alto y alto.

Precisamente, la primera semana de octubre la afluencia de viajeros chinos vivirá su punta, coincidiendo con su Golden Week o periodo de vacaciones nacionales.

Su presencia es muy visible estos días porque durante un par de años rozó la ‘extinción’. Aunque Barcelona había ido ampliando la cuota de este viajero, que en 2019 alcanzó los 181.366 alojados hoteles de la ciudad, la pandemia tuvo un efecto mucho más marcado que en otros mercados. Con datos recogidos por el Observatorio del Turismo en Barcelona, en 2021 solo fueron 13.748 chinos y su recuperación fue lenta. Un año más tarde sumaron 62.816, y solo en 2023 despegaron hasta 150.494, para seguir al alza con una subida del 40% un año después, y lograr su récord de 233.566 (+10,5% interanual) en 2025. En pernoctaciones, alcanzaron las 574.425. Mientras que hasta julio de 2026 se han contabilizado 407.020.

Gráfico que muestra la evolución del número de turistas chinos alojados en hoteles de Barcelona.

Dos elementos han resultado clave en esa resurrección. Por un lado una mayor agilidad en la tramitación de los visados que les permiten acceder a los grandes viajes. Y por otra, una destacada ampliación de las conexiones aéreas.

Fuentes de Aena detallan a este diario que antes de la crisis del covid, el mercado de China+Hong Kong suponía un 47% de la cuota de todo el asiático en el aeropuerto de El Prat. Operaban solo dos compañías (Air China y Cathay), conectando con Hong Kong, Beijing y Shangai, con un total de 12 frecuencias semanales.

En cambio, en la actualidad la suma de China+Hong Kong alzanca el 66% de la cuota del mercado asiático, con un crecimiento del 153%. Son cuatro las compañías que operan las rutas (Air China, Cathay, China Eastern y Shenzen), con cuatro destinos (Hong Kong, Beijing, Shangai y Shenzen), mientras que los vuelos han alcanzado este verano picos de 38 frecuencias semanales.

China Eastern conecta con Shanghái diariamente y desde mayo duplica frecuencias tres días por semana, y Air China, por poner otro ejemplo, enlaza a diario con Beijing pero en verano dobla la frecuencia, además de las diarias desde Shanghái desde julio.

Pero como destaca Amadeu Jansana, director de Economía y Empresa de Casa Asia en Barcelona, lo destacable es que ahora las conexiones se producen también desde regiones del interior del país, lo que multiplica el alcance de este mercado.

Nuevos viajeros e intereses

El experto apunta que el viajero chino que visita actualmente Barcelona no es el mismo que comenzó a despuntar hace una década. Entonces alcanzó notoriedad sobre todo como gran comprador, en especial en tiendas de lujo. Mientras que ahora, aunque conserva la pasión por el ‘shopping’, esta parece más moderada, y sus intereses abarcan las “experiencias únicas” locales y sobre todo las inquietudes gastronómicas.

Y es que el viajero chino ya no solo llega como antes --en grandes grupos, charteados en muchas ocasiones--, sino que ahora lo hace también en pareja, familia o pequeño grupo de amigos, y más al compás de sus intereses personales. También hay perfiles más jóvenes y con algo más de “sofisticación”, agrega Jansana, con perfiles sociales de nivel medio-alto. El alojamiento no es su prioridad (en términos de categorías más altas), porque este se ha encarecido tras la pandemia, y el viajero chino puede priorizar otros aspectos en su presupuesto.

Turistas chinos en la plaza de Catalunya, esta semana. / Jordi Otix / EPC

También desde El Corte Inglés destacan ese viraje experiencial en el consumo de los turistas de esta nacionalidad hacia todo lo relacionado con la gastronomía. Las ‘delicatessen’ de su Club del Gourmet les atraen ahora más que el ‘shopping’ de lujo. Lo constatan también con las visitas de periodistas e ‘influencers’ chinos, muy interesados en grabar contenido gastronómico. Dada la importancia y crecimiento de este mercado, los grandes almacenes –que disponen de mostrador internacional y personal que habla distintos idiomas-- cuentan con cuatro empleados que hablan chino en su establecimiento de la Diagonal, y con otros dos en el de la plaza de Catalunya.

Desde La Roca Village, el destino de compras del área de Barcelona que aglutina tanto firmas de lujo como de prêt-à-porter y gastronomía, destacan que según su registro de 'tax free' (para la devolución de impuestos a compradores extracomunitarios), los visitantes chinos ocupan la primera posición destacada.

Curiosamente, otro elemento que ha alimentado el incremento de turistas chinos en el conjunto de España este año es el triunfo de la selección en el Mundial de fútbol, apuntan desde Casa Asia. Estiman que este año se alcanzará la punta de más de un millón de estos viajeros (en el conjunto de tipologías de alojamiento), la mitad de los cuales eligen Catalunya, porque siempre ha sido uno de sus destinos prioritarios tras Francia e Italia.

A sabiendas de que la Golden Week multiplicará su llegada entre el 1 y 7 de octubre, muchos establecimientos comerciales y hoteleros de la capital catalana reforzarán la atención a esta nacionalidad durante ese periodo.