La 'superilla' del Poblenou cumple 10 años: de la prueba piloto a un modelo en continua expansión en Barcelona

En septiembre del 2016, Barcelona creó la primera 'superilla' de la ciudad. Lo hizo en el perímetro formado por las calles Badajoz, Pallars, Llacuna y Tànger, a caballo entre los barrios del Poblenou y del Parc i la Llacuna del Poblenou, en una mezcla de críticas y elogios que dividió a los vecinos.

Los "cortes de circulación, pérdida de aparcamiento o el traslado de las paradas de autobús" chocaron con los vecinos que celebraban recuperar la calidad de vida de barrio y de la vía pública para los transeúntes y las bicicletas.

"Queremos calles más habitables, con menos contaminación, menos ruido y mayor seguridad para los niños, y más espacios para los transeúntes y los ciclistas", justificó entonces Salvador Clarós, presidente de la Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou.

El objetivo de esta primera ‘superilla’ era pacificar la zona, dando prioridad a peatones, bicicletas y transporte público, para hacer una ciudad más sostenible, ganar espacio para la ciudadanía y fomentar la recuperación de este espacio público con actividades para la gente del barrio.

"Estamos cumpliendo con las demandas europeas"

En 2016, Janet Sanz, entonces edil de Ecología, Urbanismo y Movilidad en el Ayuntamiento de Barcelona, ya advirtió que el sistema que se extendería en toda la ciudad. "Mueren más de 3.500 personas al año por esta causa en el área metropolitana. Estamos cumpliendo las demandas europeas para reducir la polución. Ahora, el Poblenou ha ganado más de 8.000 metros cuadrados sin vehículos. A partir de enero construiremos más 'superilles' en el Eixample y, de nuevo, en Sant Martí", dijo en 2016.

Laura Esquius, estudiante de Arquitectura en 2016, también consideró este proyecto como un éxito en declaraciones para El Periódico, mientras algunos vecinos denunciaban que era caótico acceder al barrio en transporte privado: "Barcelona no puede ser una ciudad exclusiva para los coches. Si trazamos un mapa de zonas con vehículos, todo es de color rojo. Una 'superilla', en el fondo, recupera la idea de Cerdà de ganar espacio público para el disfrute ciudadano".

Un modelo de ciudad que sigue creciendo

Ahora, este modelo que comenzó con Poblenou sigue en continua adaptación y, el Ayuntamiento trabaja en una remodelación de la primera 'superilla' del Eixample con aceras diferenciadas de la calzada y siete tipos de árboles distintos, que inaugurará en 2027.

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