Los pubs irlandeses de Barcelona recelan del auge de estos locales: "Como mucho, hay unos 7 u 8 auténticos"

El carácter internacional de Barcelona favorece la aparición de negocios de origen extranjero. Según una encuesta municipal de la Actividad del Sector de la Restauración de 2025, el 44% de los bares y restaurantes de la ciudad están regentados por foráneos. En este contexto, muchos de estos establecimientos trasladan parte de la cultura y la gastronomía de sus países de procedencia a la capital catalana.

Restaurantes japoneses, locales indios, italianos o salones de cachimbas forman ya parte del paisaje urbano. En esta extensa lista han empezado a ocupar un lugar destacado los ‘Irish pubs’, locales que prometen reproducir la esencia de las tabernas irlandesas. Sin embargo, su proliferación en los últimos años ha promovido un debate entre clientes y propietarios, ya que no todos los bares que se anuncian como irlandeses realmente lo son.

Según un recuento realizado por EL PERIÓDICO, Barcelona reúne más de una veintena de establecimientos de este tipo, concentrados principalmente en zonas turísticas y de gran afluencia. No obstante, quienes conocen el sector aseguran que solo un pequeño porcentaje mantiene una vinculación real con Irlanda. John Martin, propietario del pub Pobail Nua, calcula que “como mucho, hay 7 u 8 bares auténticos, los demás generan una cultura irlandesa falsa”.

Numerosos locales incorporan términos como ‘Irish pub’ en su nombre o decoran el espacio con símbolos asociados a Irlanda como reclamo comercial. “Se creen que por servir Guinness y poner muebles antiguos ya son un bar irlandés”, alerta Nicolás de Girolamo, encargado del pub Flaherty's. En la misma línea, Martin sostiene que “lo que están haciendo es aprovecharse de nuestra buena fama para hacer dinero fácil”.

Esta percepción también la comparte la propia clientela. Maria Dalton, irlandesa afincada en Barcelona desde hace 30 años y antigua trabajadora de dos tabernas de la ciudad, recuerda que cuando llegó “apenas había tres bares”. Ahora, observa “cómo copian el estilo de los que hay en Irlanda porque saben que es un buen negocio”.

¿Qué hace auténtico un ‘Irish pub’?

Para ambos responsables, la autenticidad va mucho más allá del nombre, la decoración o la venta de una cerveza en concreto. El personal, los productos, la comida y hasta la manera de relacionarse con el cliente forman parte de una experiencia que, afirman, no se puede reproducir con una estética determinada.

Tanto Flaherty’s como Pobail Nua cuentan con propietarios y trabajadores de origen irlandés, un factor clave para preservar las costumbres y las formas propias del país. “Nos guiamos mucho por lo que se consume en Irlanda, si allí se consume, lo traeremos aquí”, explica de Girolamo.

Más allá de la nacionalidad, el dueño de Pobail Nua recalca que lo esencial es que quienes trabajan en el bar conozcan de primera mano la cultura irlandesa y sepan trasladarla al local. “Si no hay nadie irlandés trabajando, es una réplica”, sostiene. Bajo su criterio, “quien conoce los propios productos y sabe tratarlos es la gente originaria del país”.

La autenticidad también se refleja en la oferta gastronómica. Para el gerente de Flaherty’s, un verdadero ‘Irish pub’ debe ofrecer aquello que un irlandés encontraría en una taberna de su país. Desde platos tradicionales como el ‘Sunday Roast’ hasta productos habituales como las patatas de bolsa Tayto o cervezas de marcas como O’Hara’s. “No tiene sentido ser un bar irlandés y servir cosas españolas”, apunta. Incluso estas tabernas mantienen algunas de las aficiones típicas del país, como las retransmisiones deportivas. “Es muy importante tener al menos dos o tres pantallas en el bar para ver partidos de fútbol gaélico o de rugby”, comenta de Girolamo.

La música en directo y las actividades lúdicas también están muy presentes. Algunos establecimientos cuentan con actuaciones musicales con artistas irlandeses o organizan ‘pub quizzes’, un juego de preguntas “donde suelen participar todos los clientes”, cuenta el encargado de Flaherty's.

Un punto de encuentro de irlandeses

Pese a estar asociados al turismo, los ‘Irish pubs’ se han consolidado como un punto de encuentro para residentes de Barcelona. “El 60 o 70% de nuestros clientes son irlandeses, ingleses, escoceses o franceses que viven en la ciudad”, asevera de Girolamo. A esta clientela se suma cada vez más el público catalán al “estar creciendo su interés por ver cómo funciona una taberna irlandesa”, especifica.

Pero la falta de autenticidad de algunos establecimientos repercute en la experiencia de los consumidores. Martin sostiene que algunos clientes entran en bares buscando un ambiente irlandés y terminan decepcionados. “Es triste porque hay gente que va a un pub, toma una cerveza, tiene una mala experiencia y acaba pensando ‘esto no es nada especial’”, lamenta. A ello se suma el precio: mientras Martin reconoce mantener tarifas económicas en su pub, en otros locales una cerveza puede alcanzar los 9 euros.

Noticias relacionadas

De cara al futuro, ambos gerentes coinciden en que el auge de estos locales continuará, pero “solo sobrevivirán los auténticos”. Según el propietario de Pobail Nua, “al final del día los clientes saben qué es algo de verdad y qué es una réplica”, concluye convencido.