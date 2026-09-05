La Roca Village despunta como plataforma de marcas barcelonesas y pista de aterrizaje del lujo

Más allá de haber alcanzado su récord de 5,9 millones de visitantes en 2025 y de haberse coronado como meca de las compras en el área de Barcelona, La Roca Village funciona como un gran escaparate para toda marca que se precie. Así que en los últimos años está potenciando ese valor en dos direcciones: su actual veintena de tiendas temporales ('pop up') suelen contar con marcas catalanas o barcelonesas a las que dan proyección, pero también son un banco de pruebas para que grandes firmas internacionales y de lujo testeen el mercado barcelonés antes de aterrizar, por ejemplo, en el paseo de Gràcia.

Con el lema 'Born in Barcelona, worn in the world' (nacido en Barcelona, llevado en el mundo), y su firme apuesta por el diseño local, la actual alineación del Village cuenta con marcas como eseOese (desde hace dos meses), Simorra, Etnia Barcelona, Camper, Lola Casademunt, Castañer (temporal), PDPAOLA, Gods (temporal), TwoJeys, Nude Project (que llegó por un tiempo y arraigó con 'flagship' y un espectacular interiorismo protagonizado por libros), o Etnia Barcelona y muy pronto un montaje temporal de la tienda Simbolic de la Casa Batlló.

Tienda de joyería y moda de la marca barcelonesa TwoJeys, en La Roca Village. / MANU MITRU / EPC

A veces son empresas que marcan tendencias locales, y con tiendas físicas en Barcelona pero no en ejes 'prime', de manera que La Roca Village, a 38 kilómetros de la capital catalana pero visitado tanto por turistas de todo el mundo como por compradores catalanes, ejerce de plataforma de lanzamiento. A veces empiezan temporalmente, y si la experiencia funciona llegan a instalarse de forma permanente.

Las 'pop up' pueden ser de más de un año de alquiler, pero hay un versión acotada de 'presentación en sociedad' por espacios más cortos (entre uno y dos meses), que se limita al local conocido como Le Salon. Allí dan visibilidad a una "rotación de talento local, marcas emergentes y firmas contemporáneas", subraya Cristina Viollaz, directora de Negocio de La Roca Village.

Tienda de Nude Project en La Roca Village. / MANU MITRU / EPC

Actualmente lo ocupa Tinycottons (creada en 2012 en Barcelona), cuyo logo es Tiny. Barb Bruno, cofundadora, la define como "una marca creativa con una visión global, una gran atención al detalle y una forma muy personal de interpretar la infancia", aunque también diseñan para mujer. Ven en su aterrizaje en el Village "una plataforma excepcional" que les permite contactar con la comunidad intercional --que ya les "reconoce"-- y valora su "diseño, artesanía, identidad y calidad", relata.

Ese mismo espacio cobijó anteriormente a Thinking Mu, Beatriz Furest, Bobo Choses, y otros talentos.

Ubicación estratégica

En el caso de Simorra, creada en 1978 en Barcelona y con más de 100 puntos de venta en España (22 en Catalunya), contar con tienda --de momento temporal-- en La Roca Village les aporta "un escaparate al público internacional de alto poder adquisitivo y al nacional que sabe que es un destino de compras de primer nivel", explican a este diario. Actualmente la marca produce dos colecciones al año de prêt-à-porter femenino, tiene colección de bolsos, accesorios y baño.

En el Village ocupan 80 m2 con una parte de la colección de la estación anterior, pero también con artículos de temporada. Destacan entre sus clientes foráneos al comprador francés, porque cuentan con corners de venta en destacadas galerías comerciales de París.

Local de Scuffers en La Roca Village. / MANU MITRU / EPC

El autodenominado "destino de compras", que pertenece al municipio de La Roca del Vallès, saca pecho también por ejercer de hub de marcas de la generación Z españolas, a las que dan proyección: Scuffers, Gods, Nude Project (barcelonesa) o Cold Culture, entre otras.

Pero también el lujo y las marcas reconocidas mundialmente han apostado siempre por el recinto, inaugurado en 1998. Para algunas ha sido un primer paso en su salto a Barcelona, como sucedió con la firma Michael Kors. También Valentino Garvavani vino por unos meses y ahora ha convertido el espacio en su 'flagship'. Y Brunello Cucinelli abrirá en breve su mayor buque insignia en España.

Incluso hay firmas cuya única presencia en el país se limita a La Roca Village, como sucede con Marc Jacobs (además en Las Rozas Village, que opera también The Bicester Collection), Tory Burch (en la misma situación), y Stone Island.