La Roca Village se corona como paraíso de compras del área de Barcelona con récord: 5,9 millones de visitantes anuales

Es difícil cruzarse con alguien muy cargado de bolsas en La Roca Village, el paraíso de las compras a 38 kilómetros de Barcelona. No porque los visitantes no sucumban fácilmente al 'shopping' entre sus 150 boutiques, sino porque alguno de los conserjes y asistentes les guardarán sus adquisiciones para que completen la jornada de tiendas con comodidad. Porque esa es la gracia y mérito de este "destino de compras" que combina descuentos y glamur. Aúna marcas de lujo, de diseñadores locales emergentes y algunas firmas más populares, junto a restaurantes y terrazas donde comer o tomar algo, exposiciones de arte y experiencias personalizadas, con un servicio de "hospitalidad" tipo hotel de cinco estrellas, definen. La fórmula mejorada con los años desde su apertura en 1998, se saldó con un récord de 5,9 millones de usuarios en 2025, aunque este año va camino de superarlo.

Portal escultórico floral por el Año Gaudí en La Roca Village. / MANU MITRU / EPC

Con una afluencia que supera a la Sagrada Família, entre las aperturas más recientes que mantienen viva la curiosidad de clientes fieles y turistas, figuran Stella McCartney, Birkenstock, Eleventy, eseOese, Simorra, Clé de Peau o Tinycottons. Y en la evolución destaca la paulatina introducción de las colecciones de temporada, presentes ya en un centenar de las tiendas, a precio regular, y que conviven con los artículos de la temporada anterior que son denominador común en todos los establecimientos, a precios especiales.

Este año ha alcanzado los 2.150 empleos (2.050 en boutiques y un centenar en oficinas, seguridad y mantenimiento), un 75% de los cuales son residentes del Maresme y el Vallès Oriental. La seleccionada oferta comercial se concentra en un recinto a cielo abierto, arbolado, impoluto y que presume de seguro, con particularidades que lo distinguen para ser más que un centro comercial. Aunque al inicio se le etiquetó como un gran 'outlet', el recinto que opera la marca global The Bicester Collection (con otros 11 en Europa, Asia y EEUU), quiere desmarcarse de ese concepto, porque en La Roca Village todo está diseñado al milímetro para que la visita sea en sí misma placentera, relatan sus gestores.

Ambiente en La Roca Village y quiosco de pastelería de Gassó. / MANU MITRU / EPC

Este verano, marcado por las olas de calor, la gran arteria que lo conforma, con establecimientos a ambos lados y pequeñas plazoletas de descanso, ha añadido vegetación y toldos para crear espacios sin sol por doquier, con novedades como las sombras de Vimet de la firma catalana Pont de Queròs. Grandes árboles configuran el paseo, poblado de establecimientos a ambos lados, donde siempre hay alguna firma novedosa. Actualmente, ya hay una veintena de 'pop up' o tiendas efímeras, que suelen establecerse entre seis meses y un año, manteniendo vivo el interés del visitante, además de conectando al comprador foráneo con el talento local y difundiendo marcas locales y emergentes que en ocasiones acaban arraigando en el recinto. Incluso existe un espacio, Le Salon, que acoge 'estancias' breves (en torno a un mes) de firmas en auge, que allí disfrutan de una gran visibilidad.

60% de turistas y más servicios

Por que el visitante internacional supone un 60% del total, pese a que en determinados periodos, como la Navidad, el autóctono sea más presente. A la cabeza del 'tax free' (la devolución del IVA a los viajeros extracomunitarios que se puede tramitar in situ) se sitúan clientes chinos y coreanos, aunque el Village destaca con datos del segundo trimestre del año el auge de mercados como Turquía, Latinoamérica, Reino Unido y Suiza, así como diversos países de Asia Central y el Cáucaso, señalan.

El público extranjero es precisamente el mayoritario en el servicio de autocares Shopping Express, que ofrece 11 salidas diarias desde la Estació Barcelona Nord hasta La Roca Village, en 40 minutos. Para mimarlo, acaban de incorporar un 'lounge' de espera e información para los usuarios en un corner de la estación, donde empieza ya la experiencia y pueden obtener beneficios añadidos, o tramitar su membresía, que supondrá ir ganando puntos y ventajas con cada compra.

Visitantes utilizan el servicio ‘Hands Free Shopping’ de La Roca Village. / MANU MITRU / EPC

Ese nuevo plus es un paso más en la apuesta por el "turismo de calidad, basado en el servicio, la personalización y creación de experiencias memorables", define Cristina Viollaz, directora de negocio de La Roca Village. Durante la ruta, los guías ilustran al visitante tanto sobre los descuentos del 20 al 70% que se pueden llegar a encontrar, como sobre el diseño del recinto, "inspirado en la arquitectura catalana y Gaudí", o incluso dan información sobre la Sagrada Família o sobre las posibilidades de excursiones a los municipios y playas del Maresme, que el usuario va vislumbrando en el trayecto.

"El Village forma parte del ecosistema creativo y cultural de Barcelona", agrega Viollaz, por lo que buscan que "los visitantes encuentren una parte de la ciudad, tanto con sus marcas, gastronomía y talento local", como con las actividades que van desplegando. También cuentan con un programa filantrópico, DO GOOD.

Moda y cultura local

La capitalidad mundial de la Arquitectura que ostenta este año Barcelona y el centenario de la muerte de Gaudí les ha llevado este 2026 a desplegar la iniciativa artística 'Una puerta a Barcelona", con afán de visibilidad entre todos sus visitantes. Por ello, el fotógrafo Jordi Bernadó ha retratado 24 hogares de la ciudad que representan a sus valores (diversidad, creatividad, talento, comunidad...), abarcando desde la vivienda de la última inquilina de La Pedrera hasta la ropa tendida en un interior de manzana. Se exponen temporalmente (de 12 en 12), ocupando plafones en otros tantos espacios destacados dentro del paseo comercial.

La otra acción del momento son las instalaciones florales de gran formato creadas por el estudio barcelonés Flowers by Bornay. Se trata de portales escultóricos de gran formato, inspirados en la Pedrera y la Casa Batlló, recubiertas con pétalos con la paleta cromática que evoca al arquitecto.

Tienda de gafas de Etnia Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Ese componente creativo refuerza un relato global sobre un consumidor internacional que "busca autenticidad, servicio y experiencias", más allá de la pura compra de marcas que originó La Roca Village, prosigue Viollaz.

Al recorrer el recinto, destaca el afinado mix comercial. Equilibra el lujo (se alinean firmas como Gucci, Armani, Ferragamo, ZEGNA, Saint Laurent, Dolce&Gabbana, Brunello Cucinelli, Burberry, Balenciaga, Max Mara, Loewe, Prada, Valentino, Versace y otras); la oferta deportiva (Adidas, Asics, Barça Store, Helly Hansen, New Balance, The North Face, Under Amour (en 'pop up')...; de Denim (Calvin Klein, Levi's, Guess, Diesel...); de accesorios (Castañer, Camper, Geox, Longchamp, HOFF, Furla, Dr. Martens, Etnia Barcelona y otras); relojes y joyas (de TAG Heuer a Montblanc); de belleza y hogar (Rituals, Shiseido, Clarins, Villeroy & Boch, Create...); y firmas locales e internacionales de 'prêt-à-porter' que aportan diseño y muchos fans, como Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, Boggi, Boss, Lola Casademunt, Brownie, Cold Culture, Hackett London, Isabel Marant, Lacoste, Nude Project, Polo Ralph Lauren, Sandro, Scalpers, Tommy Hilfiger, Zadig&Voltaire y muchas más.

El componente añadido en la liturgia de ir de tiendas es contar con alicientes como el servicio 'hands-free shopping' (ante grandes compras se puede solicitar en las tiendas que se gestionen las bolsas en conserjería, o los propios asistentes del recinto lo ofrecen si ven a alguien muy cargado, además de ser un servicio habitual entre clientes habituales). De hecho, se fideliza a los compradores con un sistema de membresía que suma puntos por cada gasto y otorga tres niveles de beneficios. Entre ellos, el acceso a 'personal shoppers' que ayudan a seleccionar artículos y asesoran las elecciones en las Suites, un oasis con cuatro grandes probadores en los que a veces se unifica una selección de una marca destacada. Para clientes VIP y destacados, The Apartment, en uno de los accesos, es un fabuloso 'lounge' privado donde tomarse un descanso, recibir atención personalizada y donde tienen lugar eventos y presentaciones.

Gastronomía diversificada

La Roca Village de 2026 ha mejorado también su propuesta gastronómica. Cuenta con los restaurantes Corso Illuzione (cocina italiana pero que incluye un corner de artículos de decoración); Atmósferas Mordisco (conecta con la memoria del histórico Mordisco de Rosa Esteva en Barcelona); el japonés Mori by Parco; y la nueva ubicación (ampliada), con una carta más ambiciosa y elaborada de Andreu, donde el protagonista es el jamón; también la renovación de Cèntric, de cocina catalana. La oferta de establecimientos se completa con Farggi 1857, pero el recinto suma sus vistosos quioscos.

Compradores de marcas de lujo en La Roca Village. / MANU MITRU / EPC

Destaca la incorporación este verano de Nomad Flow, con 'street food' halal 'friendly' y una versión moderna del kebab que atrae a muchos comensales árabes, además de compradores locales. Tras un aterrizaje temporal con éxito el año pasado, ya es permanente la ubicación del puesto de Gassó Artesans 1885, empresa familiar de Granollers que tienta al comprador con su pastelería gourmet y snacks para comer in situ o llevar. Otra opción, es Ralph's Coffee, estilo estadounidense, vinculado a Ralph Lauren, y que solo está en grandes capitales cosmopolitas, entre otros.

Es temporal el montaje (hasta el 15 de enero) de Gastronomic Atelier, con tortillas gourmet y postres artesanales, mientras que este mes abrirá también por un tiempo limitado de momento, la caseta de Simbòlic, tienda de la Casa Batlló con artículos de calidad inspirados en Gaudí, en una de las plazas más coquetas del Village.