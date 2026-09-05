El Bicing cierra el verano con un aumento del 4% de usos respecto a la misma época de 2025

El uso del Bicing durante este verano, que ha llegado a registrar hasta 4.500 usos en una sola hora, ha sido un 4% superior al de julio y agosto de 2025. También durante estos meses el uso del servicio ha sido de media un 19% superior respecto a los meses de enero, febrero y marzo de este mismo año. Unos datos "de récord" que evidencian que el Bicing mantiene una "elevada intensidad" también durante el verano pese los episodios de calor extremo y que es "una gran opción habitual para moverse por Barcelona", ha explicado Francesc Delgado, director de Movilidad de BSM.

Durante las horas punta del día, se ha cogido una bicicleta cada cuatro minutos en las 100 estaciones con más actividad de la ciudad, acumulando el Bicing 13,5 millones de usos durante los ocho primeros meses de 2026, un 9% más que los 12,4 millones del mismo periodo de 2025.

Medidas ante el calor intenso

El consistorio explica el aumento del uso del Bicing en verano respecto al del año pasado gracias al plan activado para minimizar el impacto del calor en las bicis eléctricas, que ha permitido reducir las incidencias en un 82%.

Los episodios de calor extremo registrados al inicio del verano afectaron especialmente a los procesos de carga de las bicicletas eléctricas. Al tener baterías de ion litio, estas se pueden ver afectadas temporalmente en su proceso de recarga por las altas temperaturas y, en situaciones como estas, el sistema de protección de las baterías puede limitar temporalmente la recarga para preservar la seguridad y el correcto funcionamiento.

"Hemos adaptado los sistemas de las baterías, realizado ajustes en los sistemas de recarga de las estaciones y reforzado su mantenimiento. También hemos intensificado la redistribución de bicicletas hacia los puntos con mayor demanda", expone Delgado. Unas actuaciones que han permitido reducir el impacto de las altas temperaturas y mantener la máxima disponibilidad posible de bicicletas eléctricas.

Los resultados, explica el Ayuntamiento, muestran "la efectividad" de las medidas desplegadas y "refuerzan el compromiso con la mejora continua" del Bicing y la adaptación del servicio a unos fenómenos climáticos cada vez "más exigentes" para las infraestructuras y la operativa.

En concreto, el servicio ha cerrado los meses de julio y agosto con un balance positivo, con una media de 55.408 usos diarios, un 4,3% más que los 53.142 usos del mismo periodo de 2025.

El peso de la bici eléctrica

Las bicicletas eléctricas son la estrella de la flota de Bicing, pues concentran más de ocho de cada diez viajes del servicio y se han utilizado una media de diez veces al día, también durante los episodios de calor más intensos. Este verano, cada dos segundos una persona usuaria ha cogido una bicicleta eléctrica en Barcelona.

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De cara al cierre de 2026, el Bicing prevé alcanzar los 20 millones de viajes anuales, un 66% más que en 2019, año en el que se inició el contrato actual. Esto supone cerca de 8 millones de viajes adicionales. En este mismo periodo, el número de personas usuarias ha pasado de 113.800 a más de 170.000, un incremento del 49,4%.