Albiol tiene empadronadas a 345 personas en el albergue para 'sintecho' de Badalona que cerró en 2024

De los datos del padrón municipal que el Ayuntamiento de Badalona ha facilitado a petición de EL PERIÓDICO resalta el crecimiento en los últimos tres años de un 122% de los locales utilizados como viviendas, así como el incremento de un 60% en los pisos con diez o más personas empadronadas desde 2023. Sin embargo, la información muestra otro parámetro que cobra interés para determinar la cantidad de vecinos en situación de sinhogarismo que están en el radar de los Servicios Sociales municipales: el número de personas que el Ayuntamiento ha empadronado en alguno de los equipamientos de Servicios Básicos de Atención Social (SBAS). A principios de 2026 eran un total de 469 personas empadronadas sin domicilio fijo en Badalona.

El equipamiento público en que más personas empadrona el Ayuntamiento de Badalona es precisamente el que, hasta mediados de 2024, fue el único albergue municipal para personas sintecho de Badalona, Can Bofí Vell, y que desde la primavera de aquel año resta cerrado ante el rechazo de las entidades sociales y oposición a la decisión del gobierno del alcalde Xavier Garcia Albiol (PP). Concretamente, los datos municipales revelan que son 345 las personas que ahí figuran como empadronadas a fecha 1 de enero de 2026, un 73,5% del total. La tercera teniente de Alcaldía del gobierno municipal, Rosa del Amo, ratifica a este diario que Can Bofí Vell "se ha mantenido como lugar de empadronamiento de personas sin techo, igual que los SBAS".

La paradoja se explica por la figura del empadronamiento sin domicilio fijo, la cual los ayuntamientos están obligados a aplicar en casos de personas sin hogar o que residen en infraviviendas para permitirles el acceso a los Servicios Sociales. Así lo precisa el Ayuntamiento: prevé "equipamientos como domicilios ficticios de empadronamiento en situaciones de vivienda inexistente", asegura. En marzo de 2023 —fecha de los datos más antiguos facilitados por el consistorio—, eran 195 las personas empadronadas en Can Bofí Vell, además de otras 161 empadronadas en otros seis equipamientos de servicios sociales. Entre el 1 de enero de 2024 y la misma fecha del 2025 —lapso en que cierra el equipamiento—, los empadronados en Can Bofí Vell pasaron de 239 a 303. La cifra continuó ascendiendo, hasta llegar a los actuales 345, lo que refleja un aumento del 76,9% entre 2023 y enero de este año.

La concejala Del Amo, muy crítica con la actual regulación del padrón —la considera "una mentira", apunta— señala que, cuando "hay constancia de que la persona sin hogar vive en Badalona y tiene un plan de trabajo con los Servicios Sociales, el padrón se ha de hacer por normativa en un edificio municipal".

Así, en total, y a 1 de enero de este año, eran 469 las personas "en situación de vivienda inexistente" empadronadas en siete instalaciones municipales. La tendencia total, así como la del caso de Can Bofí Vell, es al alza: en marzo de 2023 eran 356 los 'sintecho' empadronados en algún SBAS; 382 en 2024, y 440 en 2025. Del Amo ha explicado que desde el Ayuntamiento de Badalona "se ha hecho el esfuerzo de sacar el empadronamiento a edificios municipales como el del Viver, donde anteriormente había personas empadronadas, y se mantienen únicamente las SBAS para el empadronamiento de personas sin hogar".

Polémico cerrojazo

Tanto para el portavoz de la entidad Badalona Acull, Carles Sagués, como para el presidente de la Coordinadora Veïnal del Baix Besòs, Pepe Sánchez, los datos resultan "muy sorprendentes". Sánchez asegura haberse quedado "de piedra" al saber que el Ayuntamiento continúa empadronando en Can Bofí Vell pese a llevar casi dos años y medio cerrado.

El cerrojazo del equipamiento, que el gobierno municipal siempre ha atribuido a que la empresa cooperativa que gestionaba el lugar sufría impagos desde años atrás, causó polémica en su momento hasta el punto que la Síndica de Greuges inició una actuación al respecto. Entidades sociales y partidos de la oposición criticaron el cierre repetidamente, con más ahínco a propósito de los episodios de frío intenso. En el último, a principios de este año, el Ayuntamiento tuvo que habilitar el polideportivo de la Colina para atender a las personas que no disponían de techo para dormir.

Asimismo, durante los días posteriores al desalojo del antiguo instituto B9, que dejó en la calle a centenares de migrantes, Can Bofí Vell fue ocupado durante unas horas como método de protesta. El gobierno de Albiol ha mencionado en diversas ocasiones que trabaja en presentar una alternativa al antigo albergue, basada eso sí en un modelo "diferente" al de Can Bofí Vell.

En el último recuento de personas sin hogar que llevó a cabo la Taula Sense Llar de Badalona (plataforma formada por ocho entidades), en mayo de 2025, contabilizaron hasta 325 personas que o bien dormían en la calle o bien precisaban de los recursos de la plataforma para no pasar las noches bajo techo. Hace más de un año, el Ayuntamiento de Badalona anunció que saldría de la plataforma, arguyendo que "los objetivos y la misión de la Taula Sense Llar de Badalona en cuanto a la visibilización del fenómeno del sinhogarismo y trabajo en red en la ciudad se habían cumplido".