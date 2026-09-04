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Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona , Rodalies y metro

Sigue la situación de la movilidad en Barcelona y Catalunya, con el estado de las principales carreteras y del transporte público

Un accidente mortal de un camión mantiene cortada la Ronda Litoral de Barcelona durante más de seis horas

Tráfico en la AP7.

Tráfico en la AP7. / David Zorrakino - Europa Press

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Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
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EL PERIÓDICO redobla su apuesta por la información de servicio ofreciendo a sus lectores este hilo recopilatorio de los principales hechos relacionados con la movilidad en Barcelona y el resto de Catalunya. Dedicaremos especial atención a carreteras como las rondas de Barcelona o la autopista AP7, así como a la situación en Rodalies y otros transportes públicos clave. También recopilaremos los sucesos excepcionales en el resto de vías de la red de infraestructuras de movilidad.

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