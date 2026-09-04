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Movilidad
Última hora del tráfico y el transporte público en Catalunya, en directo: AP-7, rondas de Barcelona , Rodalies y metro
Sigue la situación de la movilidad en Barcelona y Catalunya, con el estado de las principales carreteras y del transporte público
Un accidente mortal de un camión mantiene cortada la Ronda Litoral de Barcelona durante más de seis horas
EL PERIÓDICO redobla su apuesta por la información de servicio ofreciendo a sus lectores este hilo recopilatorio de los principales hechos relacionados con la movilidad en Barcelona y el resto de Catalunya. Dedicaremos especial atención a carreteras como las rondas de Barcelona o la autopista AP7, así como a la situación en Rodalies y otros transportes públicos clave. También recopilaremos los sucesos excepcionales en el resto de vías de la red de infraestructuras de movilidad.
Barcelona ya suma 12 muertos en accidentes de tráfico este año
Barcelona alcanza ya las 12 víctimas mortales en siniestros de tráfico en lo que va de 2026, una cifra que supera el balance registrado durante todo 2024 y 2025, cuando se contabilizaron 11 fallecidos en cada uno de esos años. La duodécima víctima murió este jueves, 3 de septiembre, en la Ronda Litoral (B-10), después de que el conductor de un camión perdiera el control del vehículo y este volcara sobre la calzada.
Fluidez en la Ronda Litoral tras el caos de ayer
La Ronda Litoral (B-10) recupera este viernes la normalidad y presenta una circulación fluida en ambos sentidos. La situación contrasta con la vivida ayer, cuando un accidente mortal con un camión que volcó obligó a cortar completamente la vía en sentido Llobregat durante casi siete horas, afectando a la circulación durante buena parte de la mañana.
Normalidad general en Rodalies
La red de Rodalies funciona con normalidad en general, aunque un tren de la línea R11 acumula unos 30 minutos de demora tras una incidencia técnica en la estación de Barcelona-Sants, su punto de origen. El problema ya ha sido resuelto. El convoy, con destino Portbou, tenía prevista su llegada a las 12:08 h.
Normalidad en las carreteras catalanas
La circulación es fluida y no se registran incidencias destacadas en las principales carreteras de Catalunya. La situación es de normalidad tanto en las rondas de Barcelona como en el resto de la red viaria.
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