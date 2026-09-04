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La UAB refuerza su conexión en autobús con Barcelona y Cerdanyola con 14 nuevos viajes diarios

La línea e3 alcanzará los 218 servicios diarios en días lectivos y tendrá frecuencias de entre cinco y diez minutos en hora punta a partir del 7 de septiembre

13 líneas catalanas de bus interurbano mejoran frecuencias: el trayecto Barcelona-Cerdanyola tendrá 60 autobuses diarios a partir de septiembre

La Generalitat define el campus de la UAB como un “gran centro intermodal” después de reducir a la mitad el uso del coche desde 2016, gracias al aumento del transporte público y la mejora de la movilidad interna. Foto: Zowy Voeten / El Periódico

La Generalitat define el campus de la UAB como un “gran centro intermodal” después de reducir a la mitad el uso del coche desde 2016, gracias al aumento del transporte público y la mejora de la movilidad interna. Foto: Zowy Voeten / El Periódico / Zowy Voeten / EPC

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Clàudia Mas

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Cerdanyola del Vallès
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La conexión en autobús entre Barcelona, Cerdanyola del Vallès y la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) se reforzará a partir del próximo 7 de septiembre. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ampliará el servicio de la línea e3 con 14 nuevas expediciones, una medida con la que pretende responder al aumento de viajeros y mejorar el transporte público en uno de los principales corredores universitarios del área metropolitana.

Con los cambios, la línea ofrecerá 218 expediciones diarias durante los días lectivos de la UAB y los autobuses pasarán cada cinco o diez minutos en las horas de mayor demanda. De todos estos servicios, 200 harán parada en Cerdanyola del Vallès, lo que supone 60 expediciones más con parada en el municipio. Una medida anunciada por la consellera Sílvia Paneque en Badia dle Vallès con la mejora de 13 líneas de buses interurbanas.

El refuerzo no supondrá, sin embargo, la desaparición de los servicios rápidos entre la capital catalana y el campus universitario. Territori mantendrá las expediciones directas entre Barcelona y la UAB en hora punta, con diez servicios de ida y ocho de vuelta en las franjas con mayor número de pasajeros.

La línea está operada por Sarbus, del grupo Moventis, y es una de las conexiones interurbanas con mayor volumen de usuarios de Catalunya. En 2025 registró 2.030.835 viajeros, después de que su oferta ya fuera ampliada en septiembre de ese mismo año.

Más conexiones con Cerdanyola

La principal novedad de la reorganización será el aumento del número de autobuses que pasan por Cerdanyola del Vallès. La Generalitat busca así adaptar el servicio a los actuales patrones de movilidad y dar respuesta al incremento de la demanda coincidiendo con el comienzo del nuevo curso universitario.

El Govern destinará 304.157 euros anuales al refuerzo de las conexiones entre Barcelona, Cerdanyola y la UAB. La actuación se enmarca en el segundo Plan de choque del autobús interurbano, impulsado para ampliar la oferta de transporte público por carretera en distintos puntos de Catalunya.

Badia mira hacia la UAB

La mejora de la movilidad alrededor del campus tiene también especial relevancia para los municipios vecinos. Uno de ellos es Badia del Vallès, que en los últimos años ha intensificado su estrategia para estrechar sus vínculos con la Universitat Autònoma.

El alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez, destaca precisamente el trabajo realizado con el Govern para acercar el municipio al campus. “Hemos trabajado mucho con la Generalitat para tener conexión con la UAB”, señala el alcalde.

La apuesta por mejorar el transporte forma parte de un proyecto más amplio con el que Badia busca consolidarse como distrito universitario vinculado a la UAB y aprovechar su proximidad al campus para atraer población joven y generar nueva actividad.

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Este objetivo cobra especial importancia en un municipio de 13.109 habitantes que afronta una profunda transformación urbana tras medio siglo marcado por su origen como solución habitacional para miles de familias trabajadoras. La progresiva liberalización de sus 5.200 viviendas de protección oficial (VPO) abre ahora un nuevo escenario en el que el Ayuntamiento quiere reforzar la relación de Badia con la universidad y avanzar hacia un perfil de ciudad más vinculada a estudiantes y jóvenes.

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