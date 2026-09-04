Presencia de agentes
Sabadell refuerza la seguridad durante la Fiesta Mayor con más presencia policial y vigilancia con drones
Policía Municipal, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional desplegarán un dispositivo conjunto en las zonas de conciertos, estaciones, accesos a la ciudad y espacios con mayor concentración de público
Ferrocarrils ofrecerá servicio ininterrumpido durante la Fiesta Mayor de Sabadell
Sabadell reforzará la seguridad durante la Festa Major con un dispositivo especial que contará con la participación coordinada de la Policía Municipal, los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional. El operativo se centrará especialmente en los puntos donde se prevé una mayor afluencia de personas, como las zonas de ocio, los espacios de conciertos y los escenarios de los actos más multitudinarios.
Durante los días de celebración aumentará la presencia de agentes en las calles y se intensificarán tanto las tareas preventivas como los controles de seguridad. Parte del dispositivo se realizará mediante patrullas a pie, con el objetivo de facilitar una atención más cercana a los asistentes y poder intervenir con rapidez ante cualquier incidencia.
La vigilancia también se extenderá a las principales estaciones de tren y de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), así como a los accesos a Sabadell. Los distintos cuerpos policiales trabajarán de forma conjunta para controlar los desplazamientos y reforzar la seguridad en los principales puntos de entrada y salida de la ciudad.
Un centenar de cámaras y vigilancia aérea
El operativo se coordinará desde el Centro de Mando Avanzado instalado en el Eix Macià. Desde allí, los responsables de seguridad podrán seguir en tiempo real las imágenes captadas por alrededor de un centenar de cámaras distribuidas por diferentes puntos de Sabadell.
El sistema permitirá obtener una visión global de lo que ocurre en la ciudad durante los principales actos de la Festa Major y facilitar una respuesta más rápida ante posibles incidentes.
La Policía Municipal contará además con un dron que sobrevolará zonas consideradas estratégicas. La vigilancia aérea se utilizará especialmente en espacios con grandes concentraciones de personas o en aquellos puntos donde sea necesario disponer de una perspectiva más amplia.
Oficina policial y hospital de campaña en la zona de conciertos
Uno de los principales puntos del dispositivo estará situado en el espacio de conciertos, donde se instalará una oficina policial de atención a la ciudadanía. El punto estará debidamente señalizado y permitirá atender directamente denuncias, incidencias o cualquier otra necesidad relacionada con la seguridad durante las actividades.
En esta misma zona se habilitará también un hospital de campaña para atender posibles emergencias sanitarias.
El operativo contará con la coordinación de los diferentes servicios municipales, cuerpos policiales y equipos de emergencias. El dispositivo se mantendrá bajo seguimiento durante toda la Festa Major y podrá adaptarse en función de la afluencia de público y de las necesidades que se produzcan en cada momento.
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