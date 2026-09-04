La oferta de naves industriales se reduce un 10% en el Vallès Oriental ante la fuerte demanda empresarial

El Vallès Oriental dispone cada vez de menos espacio para nuevas actividades industriales. La superficie libre en los polígonos de la comarca ha caído un 10,6% en menos de un año, al pasar de 2,91 millones de metros cuadrados en julio de 2025 a 2,6 millones en junio de 2026, en un contexto de elevada demanda de naves y suelo empresarial.

Así lo recoge el último informe del Observatori de Polígons d’Activitat Econòmica (OPAE) del Consell Comarcal del Vallès Oriental, correspondiente al primer semestre de 2026, que constata la creciente dificultad para encontrar espacio donde implantar nueva actividad económica en la comarca.

A cierre de junio había 803 ofertas de naves y solares disponibles, un 10% menos que los niveles máximos registrados durante los últimos doce meses. De ellas, 537 correspondían a espacios en alquiler y 266 estaban a la venta.

Aunque durante los primeros seis meses de este año se han observado algunos signos de estabilización, la disponibilidad continúa siendo limitada. El informe señala que, durante buena parte del periodo analizado, han entrado menos espacios al mercado de los que han salido, en un escenario marcado por una elevada demanda industrial.

El alquiler de las naves sigue subiendo

El alquiler continúa siendo la principal fórmula para acceder a estos espacios y mantiene un mayor peso que la compraventa, una tendencia que se observa de forma estable desde 2024.

El precio medio del alquiler se ha situado en 5,15 euros por metro cuadrado durante el primer semestre y mantiene una evolución ascendente en los últimos doce meses. En el caso de la compraventa, el precio medio se sitúa en 644 euros por metro cuadrado, aunque con mayores oscilaciones durante el periodo analizado.

Por municipios, Granollers concentra la mayor oferta industrial del Vallès Oriental, con 91 espacios disponibles. Le siguen Parets del Vallès, con 75, y Les Franqueses del Vallès, con 65.

Pese a continuar en primera posición, el peso de Granollers sobre el conjunto de la oferta comarcal se ha reducido respecto al año anterior. Según el observatorio, este cambio apunta hacia una distribución algo más equilibrada de los espacios disponibles entre los diferentes municipios del Vallès Oriental.

El otro reto: transformar la industria

La falta de suelo y techo industrial no es, sin embargo, el único desafío que afrontan los polígonos de la comarca. El estudio sitúa también la transición energética y ambiental entre los principales retos de la industria catalana durante los próximos años.

El informe destaca especialmente la eficiencia energética y la economía circular como dos herramientas para que las empresas reduzcan costes, disminuyan las emisiones y sean menos dependientes de los combustibles fósiles y de las materias primas procedentes del exterior.

La estrategia catalana establece como objetivo conseguir en 2050 una reducción del 52,7% de la intensidad energética del sector industrial respecto a 2017. Para alcanzarlo se plantean medidas como la electrificación de los procesos industriales, la incorporación de energías renovables y de hidrógeno verde, el uso de tecnologías digitales para optimizar el consumo y el impulso de la economía circular.

Uno de los instrumentos que ya se está utilizando para promover estas inversiones son los Certificados de Ahorro Energético (CAE). En poco más de un año, el sistema ha permitido registrar más de 240 actuaciones en el sector industrial, con inversiones superiores a los 21 millones de euros y un ahorro energético de más de 245.000 MWh anuales.

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El OPAE también señala la economía circular como una oportunidad económica para la industria, más allá de su impacto ambiental. La reutilización, reparación, reciclaje y recuperación de materiales puede permitir a las empresas reducir el gasto en materias primas, energía y gestión de residuos.