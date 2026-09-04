Mundo de Hamacas, el santuario de artesanía latinoamericana creado por dos excooperantes en Barcelona

No hay nada más veraniego que una hamaca. Amalur Martín, propietaria de Mundo de Hamacas, sin embargo, insiste: una hamaca es mucho más que un sitio donde tumbarse. En su pequeña tienda de Gràcia, entre olores a campo y artesanía, cuelgan decenas de piezas tejidas a mano en Colombia, Venezuela, México, Brasil y El Salvador. Detrás de cada una hay una historia.

Habla de las hamacas como quien habla de personas. “Son la cama de los pueblos nómadas”, explica, “ligeras, higiénicas, hechas con lo que cada comunidad tiene a mano”, prosigue. Con los años ha aprendido a distinguir el origen de una pieza con solo mirarla. Le fascina también su lado terapéutico: en Holanda y Colombia se ha estudiado su efecto en bebés prematuros, y en Brasil existe un método, el Padovan, que las usa con niños autistas o con problemas de movilidad. Varias guarderías de Barcelona le compran hamacas para sus aulas.

Mundo de Hamacas empezó en la calle Ample y en 2020 se mudó a la Travessera de Gràcia / Zowy Voeten

"Vendemos la seguridad", resume, sobre las instrucciones de instalación que entrega con cada venta. Antes de vender, pregunta al cliente dónde se colgará, quién la usará, si hay niños o mascotas en casa. Amalur defiende crear vínculo con cada una y si una hamaca envejece pero aguanta, la repara. Este verano le han llegado clientes con piezas de hace 23 años que empiezan a ceder. Además, según cuenta Amalur y exhibe en las paredes de su tienda con fotografías, para tener una hamaca no hace falta tener un jardín en el Caribe: los hay quien las cuelgan en la esquina del salón y las recogen cuando no las usan, los hay quienes prefieren ponerlas encima del sofá o en la terraza. Como relata la propietaria de Mundo de Hamacas, con tener el espacio y una pared fuerte para colgar el colgador, sirve.

De cooperantes a tenderos

La historia empieza en Oaxaca, México, hacia 1999, poco después del levantamiento zapatista. Amalur, vasca de Donostia, y Jan de Lange, holandés y afinador de pianos de formación, trabajaban allí como cooperantes de logística en Médicos Sin Fronteras. Se habían conocido en un curso en Inglaterra. Descubrieron las hamacas artesanales y quedaron prendados de su belleza.

Jan recordó una tienda de hamacas junto al mercado de las flores de Ámsterdam. Si funcionaba en Holanda, pensaron, podía funcionar en España. Descartaron Madrid -"es ya una urbe muy grande", dice Amalur- y se decantaron por Barcelona. Llegaron con lo puesto y se instalaron en casa de un amigo, en Sarrià. Amalur tuvo que marcharse entonces a Bolivia, para otro proyecto de Médicos Sin Fronteras. Fue Jan quien, solo, recorrió el Born, el Gòtic, Gràcia y la Barceloneta buscando local. Lo encontró en la calle Ample, cerca de la Rambla. Era 2003.

Decidieron trabajar sin intermediarios, porque, como relata Amalur, cuando se trabaja con alguien de por medio el que acaba perdiendo es el artesano, y se trata de ayudarlo. Viajaron a ferias en Colombia, entre ellas Expoartesanías, y así llegaron hasta las mujeres wayúu de La Guajira y hasta los Warao, una comunidad tejedora del Delta del Orinoco, a la que más tarde pidieron piezas más grandes, adaptadas a la estatura de aquí. Hoy trabajan con artesanas de Colombia, Venezuela, México, Brasil y El Salvador. Con Venezuela, admite, todo es más duro: la política, la corrupción, un desastre natural reciente. Con todo, espera entre dos y tres años a que le lleguen esas hamacas. Tiene lista de espera. "Lo valen", asegura.

Amalur Martín en el telar de Mundo de Hamacas, que produce las únicas hamacas 'made in Gràcia' / Zowy Voeten / EPC

Laura Sarmiento, artesana venezolana que tejía para la tienda, se trasladó a Barcelona hace tres años. Cuando la situación en su país se volvió insostenible Amalur y Jan le ofrecieron ayuda para poder seguir ganándose la vida y alimentar a su familia. Amalur le propuso montar un telar en el propio local. Laura aceptó y, de paso, le enseñó a tejer, aunque terminó marchándose de nuevo a su país por nostalgia. Desde entonces, la tienda también produce hamacas kilómetro cero. En tres años, Amalur ha tejido 58 piezas. Todas numeradas. Todas vendidas.

Del Gòtic a Gràcia

Mundo de Hamacas llegó al número 180 de la Travessera de Gràcia hace seis años, dos días antes del confinamiento de 2020 después de 20 años abriéndose paso en Ciutat Vella. Se fueron por la masificación turística, la gentrificación y la sensación de inseguridad que vivían. El negocio factura entre 100.000 y 120.000 euros brutos al año. Ahora lo lleva Amalur sola. Jan se jubiló el 1 de abril, pero sigue pasándose por la tienda. Un 70% de las ventas se hacen en la tienda. El resto, online: compitiendo con Amazon a base de asesoramiento y reputación, defiende Amalur.

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Sus hamacas han formado parte de piezas audiovisuales como anuncios de Estrella Damm y programas de TV3, puesto que otro servicio que ofrecen es el alquiler. Este otoño la tienda recibirá a escolares de Barcelona que quieren ver cómo se teje una hamaca. La reivindicación de Mundo Hamaca es sencilla: comprar en el barrio, en los pequeños negocios independientes que sostiene "un trocito del alma de la ciudad".