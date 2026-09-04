Violencia machista
Los Mossos investigan una agresión sexual a una menor en un portal del Eixample de Barcelona
La Unidad de Investigación del distrito sigue el rastro de los hechos ocurridos el pasado 2 de septiembre hacia las 18 h
Los Mossos detienen a la madre del bebé hallado muerto tras ser abandonado en un bloque de La Mina
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Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer un presunto delito de agresión sexual por unos tocamientos a una menor en un portal del distrito del Eixample de Barcelona. Los hechos, avanzados por 'El Caso' y confirmados por EL PERIÓDICO, ocurrieron el pasado 2 de septiembre hacia las 18 h de la tarde.
La Unidad de Investigación del Eixample de la policía catalana es la que se encarga de las pesquisas.
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