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Violencia machista

Los Mossos investigan una agresión sexual a una menor en un portal del Eixample de Barcelona

La Unidad de Investigación del distrito sigue el rastro de los hechos ocurridos el pasado 2 de septiembre hacia las 18 h

Los Mossos detienen a la madre del bebé hallado muerto tras ser abandonado en un bloque de La Mina

Un vehículo de los Mossos, en una imagen de archivo.

Un vehículo de los Mossos, en una imagen de archivo. / JORDI COTRINA / EPC

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Manuel Arenas

Manuel Arenas

Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer un presunto delito de agresión sexual por unos tocamientos a una menor en un portal del distrito del Eixample de Barcelona. Los hechos, avanzados por 'El Caso' y confirmados por EL PERIÓDICO, ocurrieron el pasado 2 de septiembre hacia las 18 h de la tarde.

La Unidad de Investigación del Eixample de la policía catalana es la que se encarga de las pesquisas.

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