Los Mossos investigan una agresión sexual a una menor en un portal del Eixample de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer un presunto delito de agresión sexual por unos tocamientos a una menor en un portal del distrito del Eixample de Barcelona. Los hechos, avanzados por 'El Caso' y confirmados por EL PERIÓDICO, ocurrieron el pasado 2 de septiembre hacia las 18 h de la tarde.

La Unidad de Investigación del Eixample de la policía catalana es la que se encarga de las pesquisas.