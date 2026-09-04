Los jóvenes opositores de Barcelona buscan refugio en cafeterías ante la huelga de bibliotecas: “No nos queda otra”

Los jóvenes de Barcelona se ven obligados estos días a buscar alternativas para estudiar ante la huelga de bibliotecas, que se mantiene activa durante este mes de septiembre. Los centros abren o cierran erráticamente en función del día y los usuarios que más lo sufren son los jóvenes opositores de la ciudad. Pese a que varias bibliotecas visitadas por EL PERIÓDICO estaban este jueves cerradas, algunas otras abrían puntualmente. Desde ellas, los estudiantes cuentan que, cuando se topan con las puertas cerradas de los equipamientos, encuentran refugio en los bares o las cadenas de cafeterías de la ciudad.

Víctor Manresa, de 39 años, es vecino de la Sagrada Família y prepara la oposición a técnico auxiliar. Este jueves estudiaba en la biblioteca de su barrio, aunque durante el mes de julio —cuando las paradas fueron más intensas— tuvo que buscar otros espacios. “Si ves luz y gente, sabes que la biblioteca está abierta”, explica sobre el cómo comprueba si el equipamiento se encuentra operativo.

En una situación similar está Sergio Menéndez, de 32 años, que prepara las pruebas para técnico de sonido e imagen. Durante el mes de agosto intentó estudiar entre semana en los centros de los barrios de Sant Andreu y el Camp de l’Arpa, pero se los encontró cerrados. “Las otras siempre están cerradas”, lamenta en comparación con la de la Sagrada Família. Cuando falla la opción pública, recurre a lo privado: “No me queda otra que ir a un bar”.

En el mismo equipamiento se encuentra Maria Antúnez, de 26 años y diseñadora gráfica. Este verano ha acudido varias veces a estudiar y, cuando no ha podido acceder, ha tenido que improvisar sobre la marcha: “Has de encontrar una alternativa al instante”, señala. Antúnez acudió este jueves sobre las 9:30 h sin saber si el centro estaría abierto o secundaría la protesta, ya que asegura que esta información "no se actualiza con claridad en internet" y obliga a desplazarse en persona para comprobarlo.

Un cartel de la huelga de las bibliotecas de Barcelona. / Ferran Nadeu / EPC

A la espera del futuro de las movilizaciones

El problema se repite en otras zonas de la ciudad como Fort Pienc. Allí, Kamar Azzouz, de 29 años, que prepara unas oposiciones de enfermería, y Micaela Alaniz, de26 años, trabajadora del sector audiovisual, acuden de forma habitual por la cercanía a sus domicilios. Alaniz explica que acudió este jueves tras verificar previamente que figuraba como abierta.

Por su parte, Irene Galindo, autónoma de 25 años y también vecina del barrio, se encontró el centro cerrado durante sus vacaciones de agosto. Ante la imposibilidad de trabajar en su sitio habitual, acabó instalándose en un establecimiento de la cadena SandwiChez. Para evitar desplazamientos en vano, consulta la cuenta de Instagram de la plataforma Defensa de les Biblios, donde los propios trabajadores y usuarios informan sobre el estado de los equipamientos.

La huelga de bibliotecas se mantiene con carácter indefinido desde el pasado 26 de mayo. El pasado martes, medio centenar de personas se manifestó por la mañana frente a la biblioteca de la Sagrada Família para exigir una solución inmediata al conflicto. El futuro de las movilizaciones se decidirá el próximo 14 de septiembre, fecha en la que los trabajadores celebrarán una asamblea clave para votar si aceptan la última propuesta presentada por el Ayuntamiento de Barcelona.

Entre otras cuestiones, los manifestantes reclamaron "respeto, reconocimiento del sector y una mejora de las condiciones laborales" para este servicio que, recuerdan, es uno de los mejor valorados por la ciudadanía. Las protestas se desarrollaron en el marco de las negociaciones para la adhesión de las bibliotecas de Barcelona al nuevo acuerdo de condiciones del Ayuntamiento de Barcelona 2025-2028, firmado por los tres sindicatos mayoritarios en el consistorio (CCOO, CSIF y UGT) con el gobierno municipal del alcalde Jaume Collboni. Desde mayo, los sindicatos CGT, Intersindical y Ábacos anunciaron protestas y reclamaron entablar conversaciones con el consistorio para obtener más recursos para los servicios públicos.

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El ejecutivo municipal insiste en que desde febrero se han celebrado trece reuniones con el objetivo de alcanzar un acuerdo de adhesión al convenio del Ayuntamiento de Barcelona. El consistorio explica que propone una jornada de 35 horas semanales para las 482 personas de la plantilla, la funcionarización del conjunto del personal y un nuevo modelo horario con turnos de mañana o tarde y un día semanal de jornada partida. También plantea integrar al personal técnico bibliotecario en el convenio municipal, con una mejora retributiva del 8% que elevaría su salario bruto anual a 42.866 euros, más antigüedad y complementos por trabajar en festivo. A estas condiciones se suman, según el ejecutivo local, las mejoras sociales, de conciliación, promoción interna y retributivas previstas en el convenio municipal.