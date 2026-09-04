Fiesta Mayor de Sabadell 2026: Nil Moliner, 31 FAM o Macaco

Cada septiembre Sabadell se convierte durante cuatro días, en un gran escenario a cielo abierto. La Festa Major de Sabadell 2026 se celebrará del 4 al 7 de septiembre, y como cada año promete llenar el centro de la ciudad de música, tradición popular y ese ambiente de calle que solo tienen las fiestas mayores catalanas. A diferencia de otras citas más turísticas del calendario festivo del país, la de Sabadell mantiene un fuerte componente vecinal: son los propios barrios, entidades y colectivos locales quienes sostienen buena parte de la programación, especialmente en las barraques y las plazas periféricas al centro.

La fiesta no se limita a los grandes conciertos: hay 'correfocs'focs, actividades infantiles durante el día y una oferta gastronómica de calle que suele empezar a media tarde, mucho antes de que se enciendan los primeros escenarios.

Un mapa de la fiesta: dónde ocurre cada cosa

La ciudad se organiza por zonas durante estos días, y conviene tenerlo claro antes de salir de casa para no perderse nada:

Eix Macià , la gran avenida comercial de Sabadell, se transforma en el escenario principal, con los conciertos de mayor aforo y las noches más multitudinarias.

, la gran avenida comercial de Sabadell, se transforma en el escenario principal, con los conciertos de mayor aforo y las noches más multitudinarias. Ca l'Estruch , antigua fábrica textil reconvertida en espacio cultural, ofrece un ambiente más íntimo, con propuestas gratuitas de menor formato pero de gran calidad artística.

, antigua fábrica textil reconvertida en espacio cultural, ofrece un ambiente más íntimo, con propuestas gratuitas de menor formato pero de gran calidad artística. Plaça Sant Roc combina pregón, música tradicional y actuaciones de artistas emergentes.

combina pregón, música tradicional y actuaciones de artistas emergentes. Plaça de La Creu Alta apuesta por el talento local con un certamen dedicado a grupos del territorio.

apuesta por el talento local con un certamen dedicado a grupos del territorio. El aparcamiento de Can Feu-Gràcia acoge las barraques, el espacio más reivindicativo y alternativo de la fiesta, alejado del circuito comercial.

Los conciertos que encabezan el cartel

El Eix Macià concentrará, como cada año, las citas con más aforo, mientras que otros puntos de la ciudad ofrecerán propuestas de formato más reducido pero igual de atractivas. Estos son algunos de los conciertos más destacados de la Festa Major de Sabadell 2026:

Nil Moliner — sábado 5 de septiembre, 22:30 h, Eix Macià. Presentación en directo de su nuevo disco, un trabajo introspectivo con canciones que ya acumulan millones de reproducciones.

— sábado 5 de septiembre, 22:30 h, Eix Macià. Presentación en directo de su nuevo disco, un trabajo introspectivo con canciones que ya acumulan millones de reproducciones. 31 FAM — noche del domingo al lunes, 00:30 h, Eix Macià. El grupo sabadellense vuelve a casa como uno de los grandes nombres de la música urbana en catalán, tras una gira por festivales de primer nivel.

— noche del domingo al lunes, 00:30 h, Eix Macià. El grupo sabadellense vuelve a casa como uno de los grandes nombres de la música urbana en catalán, tras una gira por festivales de primer nivel. Macaco — noche del sábado al domingo, 00:30 h, Eix Macià. El músico barcelonés presenta su último trabajo, marcado por su característica fusión de reggae, flamenco y ritmos latinos.

— noche del sábado al domingo, 00:30 h, Eix Macià. El músico barcelonés presenta su último trabajo, marcado por su característica fusión de reggae, flamenco y ritmos latinos. Doctor Prats — domingo, 22:30 h, Eix Macià. Una de las bandas más representativas de la música festiva en catalán, justo antes del turno de 31 FAM.

— domingo, 22:30 h, Eix Macià. Una de las bandas más representativas de la música festiva en catalán, justo antes del turno de 31 FAM. Ven'nus — sábado, 22:00 h, Ca l'Estruch. Concierto gratuito de la cantautora sabadellense, en plena gira de su tercer álbum.

— sábado, 22:00 h, Ca l'Estruch. Concierto gratuito de la cantautora sabadellense, en plena gira de su tercer álbum. Fades y Kelly Isaiah — domingo, 22:45 h, barraques de Can Feu-Gràcia. Propuestas alejadas del circuito comercial, con mensajes reivindicativos en clave pop y urbana.

— domingo, 22:45 h, barraques de Can Feu-Gràcia. Propuestas alejadas del circuito comercial, con mensajes reivindicativos en clave pop y urbana. Roger Padrós — viernes, 22:30 h, plaça Sant Roc. El cantante, conocido por su paso por La Voz y el Benidorm Fest, abre una de las primeras grandes citas del programa.

— viernes, 22:30 h, plaça Sant Roc. El cantante, conocido por su paso por La Voz y el Benidorm Fest, abre una de las primeras grandes citas del programa. Va Parir Tour — noche del viernes al sábado, 00:30 h, Eix Macià. Sesión de DJs de Ràdio Flaixbac que cada año pone a bailar a buena parte de la ciudad.

— noche del viernes al sábado, 00:30 h, Eix Macià. Sesión de DJs de Ràdio Flaixbac que cada año pone a bailar a buena parte de la ciudad. Orquestra Simfònica del Vallès — domingo, 20:30 h, Ca l'Estruch. Espectáculo dedicado a las bandas sonoras más icónicas del cine.

— domingo, 20:30 h, Ca l'Estruch. Espectáculo dedicado a las bandas sonoras más icónicas del cine. Hotel Cochambre — lunes, 22:30 h, Eix Macià. El grupo de versiones cierra la fiesta tras el castillo de fuegos artificiales, en la última noche de conciertos.

A todo ello se suma el SAM Fest, en la plaça de La Creu Alta, con hasta 18 grupos emergentes del territorio en su sexta edición.

Más allá de la música: lo que no debes perderte

Aunque los conciertos concentran buena parte de la atención mediática, la Festa Major de Sabadell es, ante todo, una fiesta de tradición popular. Los castellers, el correfoc y los gegants siguen siendo el corazón simbólico de la celebración, con recorridos que suelen partir del centro histórico. Para las familias con niños, las mañanas y primeras tardes suelen reservar actividades específicas en distintos puntos de la ciudad, una buena alternativa para quienes prefieran evitar las aglomeraciones nocturnas.

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